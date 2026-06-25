Investigado un trabajador de Correos por un robo de más de 18.000 euros de una oficina en Bermillo de Sayago

Agentes Participantes En La Operación En La Que Se Ha Investigado A Un Trabajador De Correos De Bermillo De Sayago (Zamora). - GUARDIA CIVIL DE ZAMORA

ZAMORA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Zamora ha investigado a un trabajador de Correos como supuesto autor de un delito de simulación de delito y otro de apropiación indebida de más de 18.000 euros de la oficina de la localidad de Bermillo de Sayago.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press, el día 8 de junio se puso en conocimiento del cuerpo un supuesto robo con violencia e intimidación perpetrado en la oficina de Correos de Bermillo de Sayago.

En el relato expuesto a la Guardia Civil se señaló que un supuesto autor iba provisto de un arma blanca con la que amenazó y coaccionó al empleado para obligarle a que le entregase el dinero existente en la oficina, donde supuestamente y según la denuncia se habrían hecho con un botín de entre 18.000 y 20.000 euros.

Las investigaciones llevadas a cabo por Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Zamora, en un primer momento, según información del denunciante, barajaba la autoría de dos personas, un varón provisto con un arma blanca y otro cómplice que le esperaba a bordo de una furgoneta roja para emprender la huida después de cometer el ilícito penal.

Posteriormente, de las gestiones efectuadas por parte de los investigadores se obtuvieron indicios que culminaron con la investigación y puesta a disposición judicial de la persona denunciante, un varón trabajador de esa oficina de Correos, al que se le atribuyo a autoría de los ilícitos penales de simulación de delito y otro de apropiación indebida de una importante cantidad de dinero.

A fecha de hoy se dan por cerradas las investigaciones sobre este ilícito penal.