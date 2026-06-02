Investigado en Valladolid por falsificar un carné de la Guardia Civil acompañado de una insignia también falsa

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALLADOLID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un varón por la presunta falsificación de un carné del Cuerpo que se encontraba acompañado además de una insignia del Instituto armado que tampoco era la reglamentaria, todo ello contenido en una cartera extraviada entregada a la Policía Municipal de Valladolid.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de estos hechos cuando recibió un aviso por parte de la Policía Municipal de Valladolid que informaba de la entrega en dependencias policiales de una cartera extraviada que contenía diversa documentación personal.

Entre ella se hallaba una Tarjeta de Identidad Profesional (TIP) supuestamente perteneciente a un teniente de la Guardia Civil, junto con otros documentos, entre ellos un DNI y un permiso de conducir a nombre de una persona distinta.

Este hallazgo activó de inmediato los mecanismos de colaboración y coordinación policial entre ambos cuerpos para el esclarecimiento de los hechos, han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Una vez que la documentación fue puesta a disposición de la Guardia Civil, los agentes realizaron una verificación inicial de la Tarjeta de Identidad Profesional, al observar que no guardaba correspondencia con el resto de los documentos hallados en la cartera. Esta primera discrepancia hizo sospechar que pudiera tratarse de un documento falsificado.

DOCUMENTO FALSO

Posteriormente, tras un análisis detallado, se constató que la Tarjeta presentaba diversas irregularidades que no se correspondían con el formato oficial, lo que permitió confirmar que se trataba de un documento falsificado. Además, se verificó que no existía ningún miembro de la Guardia Civil con el nombre ni con el número TIP que figuraban en el documento.

A ello se añadió que la insignia metálica incorporada no coincidía con la reglamentaria, lo que reforzaba la apariencia de un documento creado para inducir a error o engaño.

El análisis permitió determinar que el documento había sido creado imitando una TIP oficial, incorporando datos falsos, pero utilizando la fotografía real del individuo, coincidente con la del DNI y el permiso de conducir hallados en la cartera.

Ante la evidencia de que se trataba de un documento oficial falsificado, la Guardia Civil procedió a la localización del titular de la cartera y a su investigación por un presunto delito de falsedad documental.