Investigado un varón por caza furtiva en la Reserva Regional de Los Ancares (León)

Rifle decomisado al varón investigado por caza furtiva en la Reserva Regional de Los Ancares (León). - EUROPA PRESS

LEÓN, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Fabero ha identificado a una persona por caza furtiva tras ser localizado en el interior de la Reserva Regional de Caza de Los Ancares (León), concretamente en la localidad de Bárcena de la Abadía, con un arma larga (rifle) con mira telescópica y una linterna de largo alcance en terrenos con régimen cinegético especial sin permiso del titular.

Durante los operativos de vigilancia y protección de la flora y fauna los agentes recibieron varios avisos de que en dicho lugar se observaba a altas horas de la noche vehículos que realizaban búsqueda de animales silvestres mediante la utilización de rastreo con linterna.

Cabe reseñar que dicha actividad es detectada mayoritariamente entre los meses de septiembre y octubre, al coincidir con la época de celo de los ciervos, conocido popularmente como 'la berrea', momento en el que dichos animales se encuentran más vulnerables y fáciles de localizar, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

En este contexto, la patrulla del Seprona realizó gestiones para la detección de actividades ilícitas relacionadas con la caza furtiva y efectuó un dispositivo de vigilancia nocturna para determinar la autoría de los hechos.

Fruto de las gestiones practicadas se identificó a un varón de 44 años que realizaba el ejercicio de la caza, con un arma larga (rifle) con mira telescópica y una linterna de largo alcance. Tras decomisar el arma y efectos utilizados para la comisión del ilícito penal se procedió a su investigación como supuesto autor de un delito contra la flora y fauna --Artículo 335 del Código Penal--, por cazar sin permiso del titular en terrenos con régimen cinegético especial.