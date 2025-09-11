Investigan a un apicultor por imprudencia grave como presunto autor del incendio de Toral de Fondo (León)

Agente de la Guardia Civil en una zona cercana al incendio de Toral de Fondo (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un apicultor por imprudencia grave como presunto autor de un incendio forestal declarado el pasado sábado día 6 de septiembre en los montes de utilidad pública y propiedades privadas de la localidad de Toral de Fondo, en el término municipal de Riego de la Vega (León), en el que ardieron 11 hectáreas de pasto, matorral y arbolado.

Las investigaciones fueron abiertas por la patrulla del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de León (Pacprona), en colaboración con agentes medioambientales y técnicos de la Junta, que se trasladaron al lugar del inicio del fuego para investigar las causas del mismo.

Dichas labores han dado como resultado la identificación de un apicultor propietario de unas colmenas donde se señala el principio del incendio, en el que ardieron cerca de 11 hectáreas de pasto, matorral y arbolado, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Por este motivo, se le toma declaración por la Guardia Civil en calidad de investigado como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, al llevar a cabo labores apícolas en época de peligro alto de incendios forestales, careciendo de los medios de extinción y otras medidas preventivas decretadas por la Junta de Castilla y León.

El investigado, con las diligencias instruidas, será puesto a disposición de la Plaza Judicial número 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de La Bañeza, así como de la Fiscalía de Medio Ambiente de León.