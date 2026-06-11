Investigan a un joven por portar hachís en la estación de autobuses de Palencia

Material incautado. - POLICÍA LOCAL

PALENCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 27 años ha pasado a disposición judicial tras ser detenido en Palencia por un presunto delito contra la salud pública, después de que se le sorprendiera portando un paquete de 97 gramos con una sustancia compatible con el hachís en la estación de autobuses.

Tal y como han informado fuentes municipales, los hechos tuvieron lugar en la tarde del miércoles en la estación de autobuses Blanca de Castilla, cuando la patrulla de la Unidad Canina realizaba labores de prevención del tráfico y consumo de sustancias estupefacientes.

En torno a las 18.00 horas, el componente canino marcó el bolsillo trasero del pantalón del joven, que inmediatamente reconoció que portaba una sustancia prohibida. El tamaño del paquete que presuntamente contenía hachís (que será analizado por el laboratorio) hacía prever que el implicado podría estar cometiendo un delito contra la salud pública.

La báscula confirmó este extremo, arrojando un resultado de 97,6 gramos, casi el cuádruple de la cantidad que establece el Instituto Nacional de Toxicología para determinar si se trata de un delito o una infracción administrativa.

Así las cosas, la sustancia fue aprehendida y el detenido fue trasladado a Comisaría de Policía Nacional y puesto a disposición judicial.