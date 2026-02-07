IU-Sumar-Verdes Equo impulsan su candidatura para ser el "caballo de Troya" de los ciudadanos en las Cortes

Juan Gascón y Marina Echebarría junto a los integrantes de las candidaturas provinciales de la coalición "En Común" (Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo) durante el acto de presentación de las listas para las Cortes de Castilla y León. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coalición integrada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo ha presentado en Valladolid sus candidaturas provinciales para las elecciones autonómicas del 15 de marzo con el objetivo de ser la "resistencia" y el "caballo de Troya" de la ciudadanía frente al "odio y la extrema derecha" en las Cortes.

El candidato de IU a la Presidencia de la Junta, Juan Gascón, ha calificado como positivo que haya gente que ha dado el paso y esté dispuesta a trabajar en una lista que va a representar a Castilla y León en los próximos comicios autonómicos.

Gascón ha planteado la necesidad de tener una voz en las Cortes para que los movimientos sociales, la militancia y los ciudadanos estén representados y puedan decir "las verdades de cómo se ha gestionado" la Comunidad hasta el momento.

La coalición ha manifestado su intención de organizar la "resistenci"a ante un momento en el que la "extrema derecha parece que genera odio y quiere generar confrontación" entre los distintos sectores de la sociedad castellanoleonesa.

A este respecto, Gascón ha abogado por construir "desde lo común" una candidatura que "defienda el amor" y que demuestre que es posible hacer la política de otra manera para trabajar de forma directa por la gente que tiene más problemas y necesidades reales.

En la misma línea, ha advertido de que los índices de pobreza indican que Castilla y León "no hace los deberes", por lo que ha exigido que la Comunidad se ponga en sintonía con las medidas del Ministerio de Trabajo y con los datos de empleo estatales.

El candidato ha destacado la relevancia de un proyecto con personas trabajadoras de diversos ámbitos que se han puesto de acuerdo para buscar soluciones a quienes sufren problemas con la vivienda o con la sanidad y que acudirán a la movilización del 21 de febrero.

La coalición también ha criticado los fallos en la gestión forestal y que se ponga la Comunidad al servicio de las grandes empresas a las que se les ofrece una "alfombra roja" a pesar de las tramas que la justicia ha investigado recientemente.

Por su parte, la coordinadora general del Movimiento SUMAR Castilla y León, Marina Echebarría Sáenz, ha señalado que inician con "mucha ilusión" una campaña con una candidatura que es el "fruto de un año de trabajo, de acciones conjuntas, de discusiones y de creación de un espacio común" para concurrir a estos comicios autonómicos.

También ha asegurado que acuden a la cita electoral para "defender lo común" y los "intereses del común" ante una comunidad autónoma donde, a su juicio, existen "38 años de abandono" que manifiestan sus síntomas de forma clara en la actualidad.

Echebarría ha denunciado que esta región nunca ha tenido más recursos ni más dinero pero que, sin embargo, la inversión "no cunde" porque los fondos públicos terminan en empresas privadas ante la ausencia de una planificación real de las políticas públicas.