El joven detenido en Medina con casi 7 gramos de cocaína alega autoconsumo, a razón de 2,5 al día.

VALLADOLID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El joven de origen marroquí Yassin M.A, detenido en marzo de 2025 en Medina del Campo (Valladolid) al volante de un Mercedes Benz C320 CDI, en cuyo reposabrazos la policía le ocupó casi siete gramos netos de cocaína, ha negado dedicarse al tráfico de drogas y ha asegurado que dicha mercancía era para satisfacer su autoconsumo, a razón de dos gramos y medio al día.

El acusado, antes de que quedara este viernes su juicio visto para sentencia en la Audiencia de Valladolid, se ha dirigido al tribunal sentenciador para pronunciar unas últimas palabras y volver a proclamar su inocencia. "Sé que es ilegal ir con cocaína por la calle, pero soy un chico de 21 años que para nada vende droga. De hecho, desde mi detención he bajado el consumo y estoy intentando dejarlo", ha asegurado, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Durante su interrogatorio en el juicio, el encausado ha recordado que aquel día, sobre las 17.45 horas del 6 de marzo del pasado año, circulaba por Medina del Campo, donde por aquel entonces trabajaba en la fábrica de Bimbo, y que al detenerse en un Stop fue parado por un coche patrulla de la Policía Nacional.

Sostiene que fue interpelado sobre si llevaba algo y los agentes revisaron su coche sin su permiso. En el reposabrazos del coche le ocuparon la cocaína, sustancia que, como así ha asegurado, les explicó que la había comprado la noche anterior y que era para su propio consumo. Respecto del dinero intervenido también, 70 euros en billetes y un billete de mil pesos chilenos, el joven ha sostenido que los primeros eran suyos y el papel moneda extranjero lo lleva para "esnifar" la cocaína.

"MENUDA MENTIRA"

Sin embargo, los dos policías nacionales que aquella tarde le detuvieron han dado una versión muy distinta de los hechos. Ambos han coincidido en que el vehículo del acusado se hallaba en marcha, a la altura de la confluencia entre la calle Lope de Vega con Mostenses, y aseguran que decidieron interceptarlo, en el número 1 de la calle Regimiento de Artillería, tras pasar junto a él y observar una actitud sospechosa de su conductor, concretamente el "intento de taparse la cara con una mano".

Sobre la versión del joven de que desde el primer momento se reconoció propietario de la droga y confesó que era para su consumo, uno de los funcionarios ha negado rotundo tal extremo. "Menuda mentira, dijo que ese coche lo manejaban más personas, que aquella bolsa no era suya y que ni siquiera sabía su contenido. En ningún momento colaboró con nosotros, se negó a darnos su domicilio y en comisaría siguió negándolo todo", ha indicado uno de los policías, mientras que su compañero añadía después que el relato del detenido "no parecía coherente".

Su detención se produjo en el momento en que se realizó el drogotest a la sustancia, que dio positivo, y una vez que se procedió a su pesaje en una farmacia y se comprobó que la cantidad excedía lo que se considera autoconsumo y ello podía constituir un delito contra la salud pública.

En su informe final, el fiscal del caso ha mantenido invariable su petición de tres años y medio de cárcel y una muta de 1.350 euros, mientras que el abogado de la defensa ha solicitado su absolución y, subsidiariamente, que en caso de condena el tribunal aplique a su patrocinado el subtipo reducido, atendiendo a la escasa cuantía de la cocaína intervenida.

A este respecto, el defensor apunta que la cantidad ocupada es perfectamente compatible con el consumo de su cliente, un joven que, tal y como ha aseverado, es simplemente un "consumidor", como acredita la prueba del cabello que le fue practicada en su momento, y que el día de autos fue detenido "por sus rasgos--en referencia a su tez oscura--cuando iba al volante de un Mercedes", sin que en momento alguno los agentes le ocuparan útiles para la distribución de la sustancia y también sin que le hubieran visto realizar intercambios o ventas en la calle.