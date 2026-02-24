El juez envía a prisión al presunto autor del asesinato de su hermano en Peleas de Abajo (Zamora)

ZAMORA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juez ha enviado a prisión al presunto autor del asesinato de su hermano en la localidad zamorana de Peleas de Abajo. Según ha confirmado la Guardia Civil, el detenido ha ingresado en Topas este martes, en régimen comunicado y sin fianza.

El hombre, de 66 años, había pasado las últimas horas en los calabozos de la Guardia Civil, pero ha sido enviado a Topas tras comparecer, sobre las dos de la tarde, ante el Juzgado Número 6 de Zamora.

El detenido habría apuñalado en repetidas ocasiones a su hermano, de 70 años, en la vivienda que ambos compartían en Peleas de Abajo. La Guardia Civil encontró, por la llamada de un familiar, el cadáver poco después de las siete de la mañana del domingo.