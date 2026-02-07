La Junta declara el nivel 1 del Inuncyl en todas las provincias y eleva al 2 en Zamora por riesgo de inundaciones - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León mantiene activados los planes de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, con todas las provincias de la Comunidad en situación 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (Inuncyl) ante las inundaciones, mientras que se refuerza la vigilancia en Zamora al activar el nivel 2 para intensificar el seguimiento de ríos y embalses para proteger a la población.

En este contexto, la provincia de Zamora ha elevado la activación del Inuncyl a situación 2, debido al aumento de caudales en varios ríos y embalses, así como a la previsión de lluvias y deshielos que podrían incrementar los niveles de los cauces.

De forma complementaria, se ha activado el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (Plancal) en nivel 2 con el objetivo de reforzar la vigilancia, coordinación y capacidad de respuesta ante posibles afecciones en la población e infraestructuras críticas.

A las 16.00 horas de este sábado se ha constituido el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), que integra a responsables de las distintas administraciones y recursos para maximizar la coordinación, ha destacado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Esta situación convierte a Zamora en un foco prioritario de vigilancia, donde se han intensificado las labores del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil de la Junta, que realiza, en coordinación con otros organismos (AEMET, Confederaciones hidrográficas, etc), un seguimiento continuo de los niveles de ríos y embalses, así como de los puntos críticos de inundación y carreteras afectadas.

Asimismo, se mantiene un contacto permanente con los ayuntamientos y entidades locales para garantizar que cualquier incidencia sea detectada y gestionada de forma inmediata.

Desde el inicio del episodio, caracterizado por nevadas persistentes, fuertes rachas de viento y precipitaciones intensas, la Administración autonómica ha mantenido una labor de vigilancia activa y preventiva en toda la Comunidad, coordinada con las confederaciones hidrográficas del Duero, Miño-Sil y Tajo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios sanitarios, los técnicos de mantenimiento, las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y las entidades locales.

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO

Entre las medidas de seguimiento destacadas se incluyen la supervisión continua de ríos y embalses, con especial atención a los cauces del Duero, Esla y Tera en Zamora.

El control de carreteras y vías de comunicación afectadas por inundaciones y nevadas, así como el continuo contacto con las autoridades locales de los municipios afectados por parte del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil y la movilización y adaptación constante de los recursos de emergencia, con refuerzo especial en Zamora por el Inuncyl nivel 2 y el Plancal nivel 2, asegurando respuesta inmediata ante cualquier incidencia.

Hasta la fecha, se han gestionado más de 1.100 incidencias relacionadas con nevadas, vientos, lluvias y avenidas, sin daños personales.

La coordinación entre los distintos recursos de Protección Civil ha permitido minimizar los efectos sobre la población y garantizar la seguridad en los puntos críticos.