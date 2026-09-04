La Junta entrega 17 viviendas bonificadas en Tudela de Duero (Valladolid) tras una inversión de 2,8 millones

TUDELA DE DUERO (VALLADOLID), 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, ha entregado este viernes las llaves de 17 viviendas unifamiliares destinadas a la venta pública bonificada con un 20 por ciento sobre su coste total para jóvenes menores de 36 años en la localidad vallisoletana de Tudela de Duero, que han contado con una inversión de 2,8 millones de euros.

La promoción ha sido construida por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) y el precio final de cada una de ellas es de 101.757 euros.

Se trata de viviendas unifamiliares de tres dormitorios con 90 metros cuadrados útiles más garaje y jardín, cuentan con calificación energética A e incorporan suelo radiante, aerotermia y ventilación mecánica controlada.

Durante el acto, Blanco ha asegurado que esta entrega de viviendas demuestra que los compromisos de la Administración autonómica y del presidente Alfonso Fernández Mañueco se "cumplen", y ha añadido la relevancia de que la construcción de vivienda joven se lleve a cabo, en gran medida, en el ámbito rural, ya que, garantizar el acceso a un hogar es fundamental para los pueblos de Castilla y León.

La vicepresidenta segunda ha señalado que construir en los municipios no es únicamente política de vivienda, sino política de futuro, de igualdad de oportunidades y de lucha contra la despoblación.

Además, ha explicado que la finalización de estas 17 viviendas de Tudela de Duero, además de formar parte de una política autonómica sostenida y extendida por todo el territorio, es el "vivo ejemplo de la colaboración entre administraciones, en este caso la Junta y el Ayuntamiento de la localidad, que ha aportado el suelo".

FAVORECER EL ACCESO A LA VIVIENDA

En este marco, Blanco ha asegurado que la construcción de vivienda protegida para su venta bonificada o el alquiler para jóvenes no son las únicas medidas que lleva a cabo el Gobierno autonómico, ya que esta política comprende un amplio abanico de actuaciones que abarca varios ámbitos, desde la propia edificación hasta los incentivos fiscales.

En primer lugar, ha señalado que la resolución de la última convocatoria de las ayudas autonómicas al alquiler, cuyo presupuesto final ronda los 54 millones de euros, ha llegado a 22.137 familias. Del total de beneficiarios, 6.289 son jóvenes. Además, 4.497 hogares se ubican en el medio rural, donde las ayudas pueden llegar a cubrir hasta el 75 por ciento del alquiler.

Por otra parte, el programa 'Rehabitare' crece y se consolida en la Comunidad tras la última incorporación de viviendas rurales destinadas a alquiler social en municipios de Zamora y Palencia por 2,5 millones de euros.

Recientemente, se han entregado la promoción 'Los Viveros', en Valladolid, 59 viviendas colaborativas destinadas a alquiler asequible para menores de 36 años. Con una inversión de 8,1 millones de euros, las rentas oscilan entre los 308 y los 433 euros.

A esta promoción se sumará la que integran 50 viviendas de la calle Mieses, en la capital vallisoletana, y cuyo importe alcanza los 7 millones de euros. Todas forman parte de un total de 393 residencias juveniles distribuidas en cuatro promociones.

Además, tal y como anunció el presidente Mañueco el pasado 1 de septiembre, la Junta también garantiza el acceso a la vivienda mediante rebajas fiscales para reducir el coste de la primera residencia, impulsar la construcción y movilizar viviendas vacías hacia el alquiler.

De este modo, desde el Ejecutivo autonómico se promueve la cuenta ahorro-vivienda, destinada a menores de 40 años y con una deducción del IRPF que puede llegar a los 1.500 euros al año y cuyo objetivo es la adquisición futura de una vivienda habitual.

También se ha reducido, de nuevo, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, situándose en el 3,75 por ciento para la compra de una primera residencia y cuya rebaja va ligada a la adquisición de vivienda de segunda mano. Para obra nueva, la Junta aplica un tipo reducido del 1,25 por ciento, con el objetivo de reducir los costes tributarios de las promociones y favorecer la oferta.

Por último, cabe señalar que los propietarios también cuentan con incentivos, puesto que pueden deducirse hasta 600 euros al año si incorporan una vivienda vacía al mercado del alquiler, para así incrementar la oferta y reducir el alquiler sin necesidad de intervenir los precios.