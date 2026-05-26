La Junta lamenta la situación de los ganaderos por la "cerrazón" del Gobierno y retrasos ante Bruselas sobre el lobo

El consejero en funciones de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la clausura de una jornada sobre las nuevas tendencias del hábitat y el problema de la vivienda en Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha tachado de "impresentable" la situación que viven los ganaderos de extensivo en varias comunidades por la "cerrazón" del Gobierno que "todavía no ha remitido" a Bruselas el informe sobre el estado del lobo.

"Hay una obligación europea de remitir cada seis años el informe de más de 400 especies de la Directiva Hábitats y el Gobierno "todavía no lo ha hecho", ha señalado el consejero del ramo en declaraciones a los medios antes de clausurar una jornada sobre las nuevas tendencias del hábitat y el problema de la vivienda celebrado en Valladolid.

En este sentido, ha celebrado el apoyo este martes que ha tenido en el Senado la posición que mantienen 14 comunidades autónomas y gobiernos para convocar la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para abordar tema del lobo frente a la "sin razón" del Gobierno que "hurta" el cumplimiento de una evaluación europea, por cuyo incumplimiento la Comisión Europea ya ha abierto un proceso sancional contra España.

"No lo ha hecho porque sabe que si lo remite tiene que ser bajo un informe técnico que se ha hecho en la Comisión de Biodiversidad Nacional, donde estás las comunidades autónomas y representantes del Ejecutivo central", ha explicado, que "determina que el estado de conservación del lobo esté favorable, como perseguimos las autonomías, pero que permitiría, remitiendo ese informe a Europa, recuperar la gestión de la especie".

A este respecto, ha señalado que las comunidades quieren recuperar la gestión para hacer lo que se ha hecho, que es "conservar el lobo, ya que en Castilla y León había 300 especimenes hace 30 años y ahora hay 2.000, pero también conservar la ganadería extensiva".

De hecho, ha lamentado que en 2025 el lobo cuasara 6.400 cabezas muertas, algo que "no se puede tolerar" en un sector primario que resulta "capital" para Castilla y León. "Es una zozobra de ganaderos y no tiene ninguna razón ni sentido esta situación que se ha planteado", ha expresado.