La Junta resalta el rol estratégico de la Cámara de Ávila en competitividad e inversiones

Suárez-Quiñones ha presidido la constitución del nuevo Pleno de la Cámara de Comercio e Industria de Ávila. - JUNTA DE CYL

Suárez-Quiñones ha presidido la constitución del nuevo Pleno de la institución cameral ÁVILA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha presidido hoy la sesión constituyente del nuevo Pleno de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Ávila, donde ha puesto de relieve el papel estratégico que desempeñan las cámaras de comercio como instrumentos esenciales para reforzar la competitividad empresarial, favorecer la creación de empleo y atraer nuevas inversiones a Castilla y León.

Durante su intervención, el consejero ha felicitado a los nuevos miembros del Pleno y ha destacado que la Cámara de Ávila representa "uno de los mejores ejemplos de colaboración público-privada", un modelo que, según ha señalado, resulta imprescindible para impulsar el desarrollo económico de la provincia y facilitar que las políticas públicas lleguen de forma eficaz a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, los autónomos y los emprendedores.

"Hoy aquí en la Cámara de Comercio de Industria y Servicios de Ávila ha habido un proceso electoral del que ha surgido Alberto Pascual, que renueva la presidencia, una única candidatura, lo dice mucho por lo tanto del consenso", se ha felicitado el consejero, quien ha recordado la importancia de "recoger el consenso del mundo empresarial con el fin de llegar a acuerdos".

Suárez-Quiñones ha subrayado que la Junta mantiene una relación "estable y estratégica" con la red de cámaras de comercio de Castilla y León, que colaboran activamente en ámbitos como la digitalización, la innovación, la internacionalización, la sostenibilidad, el emprendimiento y la formación empresarial.

En este contexto, ha recordado que las cámaras participan en el despliegue del Plan de Sostenibilidad Empresarial 2025-2027, dotado con 54,4 millones de euros para favorecer la transformación de 2.500 empresas de la Comunidad, una iniciativa que refuerza la capacidad competitiva del tejido productivo.

El consejero ha destacado la actividad desarrollada por la Cámara de Comercio de Ávila, que se ha consolidado como un agente de transformación económica gracias a programas de empleo, digitalización, internacionalización, apoyo al emprendimiento y formación dirigidos a las empresas de la provincia.

MÁS DE 147 MILLONES MOVILIZADOS EN ÁVILA

Durante su intervención, Suárez-Quiñones ha repasado el esfuerzo inversor realizado por la Junta en la provincia. En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo autonómico ha movilizado durante la legislatura 147,5 millones de euros para respaldar 1.153 proyectos empresariales en Ávila, unas ayudas que han inducido una inversión superior a los 210 millones de euros y han permitido crear o mantener 3.423 puestos de trabajo.

Asimismo, ha recordado que la Junta ha destinado cerca de 1,4 millones de euros a la modernización del tejido industrial abulense entre 2022 y 2025, beneficiando a 176 empresas.

El consejero ha destacado la ampliación del polígono industrial de Vicolozano, una de las principales actuaciones estratégicas en materia de suelo industrial de Castilla y León, para la que se han previsto inversiones superiores a 16 millones de euros. Entre los proyectos ya implantados ha destacado la iniciativa del Grupo Avintia, que contempla una inversión inicial de 45 millones de euros y la creación de alrededor de 300 empleos vinculados a la fabricación industrializada de viviendas.

En materia de empleo, Suárez-Quiñones ha recordado también la aportación de 350.000 euros del ECYL al Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León para la organización de las Ferias de Empleo, Emprendimiento e Innovación en las nueve provincias de la Comunidad, con el objetivo de favorecer la inserción laboral, el emprendimiento y la innovación empresarial.

Para concluir, el consejero ha reafirmado el compromiso de la Junta de Castilla y León con la Cámara de Comercio de Ávila y con el conjunto del tejido productivo provincial, asegurando que el Gobierno autonómico seguirá trabajando de forma conjunta con las empresas y las instituciones para generar nuevas oportunidades de crecimiento, empleo y prosperidad en la provincia.