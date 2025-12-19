León recuerda al comandante Cortizo, asesinado por ETA hace 30 años, destacando la fuerza, fe y esperanza de su familia

León ha rendido homenaje este viernes al comandante Luciano Cortijo, asesinado por ETA hace 30 años , en un acto que ha contado con la presencia de sus familiares. - EUROPA PRESS

LEÓN 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de León ha rendido homenaje este viernes al comandante Luciano Cortizo, cuando se cumple el trigésimo aniversario de su asesinato por ETA en la calle Ramón y Cajal de León capital, un acto que ha contado con la presencia de sus familiares, hacia quienes se han ofrecido unas palabras para destacar su fuerza, fe y esperanza, que al igual que el resto de allegados de las víctimas, han tenido un papel "relevante" en el fin del terrorismo.

Así lo ha expresado Mariano Arrazola Martínez, general de División y representante institucional del Ejercito de Tierra en Castilla y León y en Cantabria, que en el momento de los hechos era oficial que prestaba servicio a las órdenes directas de Cortizo.

En el acto militar se ha mostrado el reconocimiento del Ejército y de la ciudad de León al militar asesinado en acto de servicio, mediante una bomba lapa adosada a su vehículo. Arrazola Martínez ha mostrado su agradecimiento a la ciudad de León por mantener su memoria, al Mando de Artillería de Campaña y ha reiterado su apoyo a la familia de Cortizo.

Durante el transcurso del homenaje se ha depositado una corona de flores junto a la placa que recuerda la fecha del asesinato que conmocionó a la ciudad de León, el 22 de diciembre de 1995.

Así, han estado presentes la viuda del fallecido y también su hija, que viajaba con él en el momento del atentado. También ha habido diferentes representantes institucionales como el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel; el alcalde de León, José Antonio Diez; el procurador del Común, Tomás Quintana y el delegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, entre otros.