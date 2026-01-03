En libertad dos detenidos en Nochevieja en Valladolid: uno llevaba una navaja de 24 cm y otro pastillas para vender

Un coche y un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL.

VALLADOLID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido, y posteriormente puesto en libertad, a dos hombres en una discoteca de Valladolid en Nochevieja, uno por portar una navaja de 24 centímetros y otro por llevas blister de Rivotril para su venta ilegal.

Las detenciones se llevaron a cabo en la mañana del día 1 de enero en dos intervenciones distintas en una discoteca de la capital tras recibir alertas de peleas en el marco del dispositivo especial de seguridad Nochevieja - Año Nuevo.

En un inicio, los agentes acudieron al céntrico establecimiento tras recibir avisos de peleas a través de la sala CIMACC 091, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

En la primera intervención, los agentes no encontraron ninguna pelea en curso y procedieron a la identificación de un grupo de jóvenes, entre los cuales detectaron a un hombre vinculado a grupos juveniles violentos.

A este individuo le localizaron una navaja de bandolero tipo carraca con hoja de 24 centímetros, considerada arma prohibida según el reglamento vigente, por lo que se dictó su detención por un presunto delito de tenencia de armas prohibidas.

En la segunda intervención, realizada aproximadamente una hora después por el mismo motivo, los agentes no observaron ninguna pelea multitudinaria, si bien a su llegada observaron a un grupo de jóvenes huir y a uno de ellos arrojar al suelo 69 comprimidos de Rivotril, medicamento cuyo principio activo es clonazepam, destinado en ocasiones a la venta ilegal en zonas de ocio, por lo que se dictó su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Ambos detenidos fueron trasladados a dependencias de la Policía Nacional para continuar con los atestados policiales y los procedimientos administrativos correspondientes.

El detenido por un delito contra la salud declaró en libertad con obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido, mientras el arrestado por tenencia de armas prohibidas estuvo bajo custodia en la Comisaría Provincial de Valladolid hasta que fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad con medidas cautelares.