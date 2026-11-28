Archivo - Detenida por estafar 1.410 euros a un hombre de 81 años vía Bizum. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de dos robos con fuerza cometidos en la madrugada del 16 de noviembre en una gasolinera y un taller mecánico de la capital, donde habría forzado los cajetines de los aspiradores para llevarse la recaudación, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los dos establecimientos, próximos entre sí, disponían de aspiradores para la limpieza de vehículos y los investigadores relacionaron ambos robos al coincidir tanto el escaso margen de tiempo en el que se produjeron como el 'modus operandi'.

Las denuncias fueron presentadas días después de los hechos, momento en el que los agentes del grupo especializado en robos con fuerza iniciaron las pesquisas para identificar al responsable.

La investigación permitió identificar a un varón vecino de Valladolid que, además, había sido identificado por agentes uniformados de la Policía Nacional durante un control preventivo llevado a cabo la misma madrugada en la que se produjeron los robos, aunque en ese momento todavía no se habían presentado las denuncias.

Tras cursarse una orden de búsqueda, fue detenido el pasado 25 de noviembre como presunto autor de los dos delitos.

En el momento de la detención, el hombre portaba una llave grifa y un destornillador plano, útiles que, según la investigación policial, habría empleado para forzar los cajetines de los aspiradores y acceder a su recaudación.

Además, el detenido ya había sido arrestado en dos ocasiones durante el pasado mes de julio, cuando se le imputaron un total de ocho robos con fuerza de características similares a los ahora esclarecidos.

Tras su última detención, permaneció bajo custodia policial hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.