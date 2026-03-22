En libertad el presunto autor de un robo con fuerza en un coche en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Prisión para dos jóvenes tras golpear, amenazar con un cuchillo y robar a un menor en Valladolid - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID. - Archivo

VALLADOLID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido, y posteriormente puesto en libertad, a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo tras ser localizado en la calle Miguel Ruiz de Temiño de Valladolid con diversos efectos cuya procedencia no pudo justificar.

La detención se produjo el sábado 21 de marzo por la mañana durante un dispositivo de prevención, cuando un indicativo policial observó a un individuo, conocido por los agentes por sus antecedentes por delitos contra el patrimonio, que caminaba cargado con dos mochilas y una bolsa de rafia.

Al proceder a su identificación y revisar el contenido de las mochilas, los agentes localizaron numerosos objetos de distinta naturaleza. Preguntado por su procedencia, el varón manifestó que se los había comprado a un conocido, sin poder aportar más datos.

Dado que el individuo se encontraba indocumentado, los agentes procedieron a su traslado a dependencias policiales para su plena identificación.

De forma simultánea, la Sala CIMACC comunicó la presencia de un vehículo con el portón trasero abierto en la calle General Shelly y una patrulla se desplazó al lugar, donde comprobó que el interior del turismo se encontraba totalmente revuelto, si bien no presentaba signos visibles de forzamiento.

A través de la Sala CIMACC se localizó a la propietaria del vehículo, quien se personó en el lugar y reconoció como suyos varios de los objetos intervenidos al detenido, entre ellos un chaleco reflectante, un cargador de teléfono móvil y una baliza V16, la cual echaba en falta desde la tarde anterior, cuando había dejado su vehículo correctamente cerrado.

En el lugar intervino Policía Científica, que realizó la correspondiente inspección ocular, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

A la vista de los hechos y de las coincidencias con los objetos sustraídos, los agentes procedieron a la detención del varón, que fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias oportunas.

Una vez si dio por finalizado el atestado policial, el detenido fue puesto en libertad con la obligación de comparecer ante la justicia cuando sea requerido para ello.