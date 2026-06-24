En libertad provisional la concejala detenida en Soria, quien deberá comparecer cada 15 días en el Juzgado

Un coche sale del Ayuntamiento de Soria donde el martes se llevó a cabo un resgistro que se prolongó durante once horas. - Concha Ortega - Europa Press

SORIA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Soria ha acordado la libertad provisional de Yolanda Santos, la edil detenida en el marco de una investigación sobre supuestas irregularidades en el Ayuntamiento de Soria, quien deberá comparecer en el juzgado cada 15 días.

Según han informado desde el TSJCyL, en las diligencias declaradas secretas, hay otras seis personas investigadas, además de la concejala, que han sido puestas en libertad por la Guardia Civil y deberán presentarse ante el tribunal cuando sean requeridas durante el desarrollo de la instrucción.

La causa está abierta para investigar hechos presuntamente constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La operación llevada a cabo se inició a primera hora de la mañana de este martes y derivó en la detención de un total de seis personas, cuatro en la provincia de Soria y dos en la Comunidad de Madrid, como resultado de las actuaciones practicadas por agentes de la Comandancia, que durante buena parte del día, durante once horas, registraron el Ayuntamiento de Soria, al tiempo que efectuaron registros en dos domicilios particulares vinculados a la investigación.

La misma está dirigida por la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, a través de su Unidad Orgánica de Policía Judicial, y se lleva a instancia de la Fiscalía de la Audiencia Provincial y bajo la dirección del Tribunal de Instancia Plaza número 3.