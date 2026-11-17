Archivo - Detenida por estafar 1.410 euros a un hombre de 81 años vía Bizum. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor de un robo con fuerza cometido en un inmueble de la ciudad después de que los agentes lo identificaran de madrugada cuando circulaba en patinete y transportaba a la espalda dos objetos de grandes dimensiones que, días después, fueron relacionados con los efectos sustraídos de una vivienda.

Los hechos se remontan al periodo comprendido entre la tarde del 22 y la madrugada del 23 de octubre, cuando autores desconocidos accedieron a una vivienda tras fracturar una ventana y sustrajeron diversos efectos de su interior, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Esa misma madrugada, agentes que participaban en un dispositivo especial de prevención de robos en establecimientos y domicilios realizaban labores de vigilancia a bordo de un vehículo policial camuflado cuando observaron al ahora detenido circulando en patinete con los dos objetos.

Los policías le requirieron para aclarar la procedencia de los efectos y el individuo manifestó que se dirigía a trabajar.

Los agentes realizaron entonces las comprobaciones oportunas a través de la Sala CIMACC 091, aunque en ese momento no constaba ningún robo reciente, denuncia o salto de alarma relacionado con material de esas características, por lo que, ante la ausencia de indicios que permitieran vincular los objetos con un delito, le permitieron continuar su marcha.

No obstante, procedieron a identificarlo y dejaron constancia detallada de los efectos que transportaba.

Posteriormente, una mujer presentó denuncia por el robo sufrido en un inmueble de su propiedad y facilitó una descripción de los objetos sustraídos.

Fue entonces cuando los investigadores comprobaron que los efectos denunciados coincidían plenamente con los que el varón identificado había portado durante la madrugada del 23 de octubre, por lo que iniciaron diversas gestiones para localizar al sospechoso.

Como resultado de la investigación, el presunto autor fue localizado y detenido en la tarde del 10 de noviembre de 2026 por su presunta participación en un delito de robo con fuerza en las cosas.

Tras su detención, el arrestado fue trasladado a dependencias policiales para la práctica de las correspondientes diligencias y, una vez finalizadas, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad.