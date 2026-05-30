En libertad tras ser detenido por intentar acceder a una vivienda en la que había vivido anteriormente en Valladolid - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre con 24 antecedentes policiales ha quedado en libertad tras haber sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de allanamiento de morada en grado de tentativa tras ser sorprendido cuando intentaba acceder a una vivienda del vallisoletano barrio de Arturo Eyries con un destornillador y otros útiles para manipular la cerradura.

La detención tuvo lugar el pasado 20 de mayo, cuando agentes de Seguridad Ciudadana fueron requeridos para desplazarse a un domicilio donde, según el aviso recibido, un individuo intentaba forzar la puerta de acceso.

A su llegada, un vecino informó a los agentes de que tanto él como el conserje habían observado al varón, al que conocían por haber residido meses atrás en la comunidad, mientras manipulaba la cerradura con un destornillador y empleaba un plástico para intentar abrir la puerta.

Los agentes verificaron, mediante el correspondiente contrato de alquiler, la identidad de los actuales inquilinos, quienes habían reforzado las medidas de seguridad del inmueble.

Explicaron que esa misma mañana habían abandonado temporalmente la vivienda junto a su bebé debido a las continuas molestias y accesos indebidos del antiguo ocupante, quien entraba en el domicilio con objetos contundentes para manipular la puerta.

Según relataron, el individuo accedía a la vivienda para depositar enseres y objetos recogidos en la vía pública e incluso llegó a cortar metales en el interior junto con otro varón.

No pernoctaba en el domicilio, sino que lo utilizaba como lugar de almacenamiento y para realizar trabajos en la habitación que había ocupado anteriormente.

Los agentes inspeccionaron la estancia utilizada por el varón y constataron que se encontraba en estado de abandono, con suciedad, insalubridad y numerosos objetos deteriorados o con signos evidentes de desuso.

Ante los hechos observados los agentes procedieron a la detención del individuo como presunto autor de un delito de tentativa de allanamiento de morada y a su trasladado a dependencias policiales para la tramitación de las diligencias.

Una vez finalizadas las mismas el varón fue puesto a disposición de la autoridad judicial que decretó su libertad.