Localizado el cuerpo sin vida de un montañero desaparecido en el Circo de Gredos, en Ávila

ÁVILA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado y rescatado el cuerpo sin vida de un montañero de 52 años de San Martín de Valdeiglesias (Madrid) desaparecido desde el lunes, día 23 de febrero, en la zona del Circo de Gredos, en la provincia de Ávila, según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

La Benemérita tuvo conocimiento de los hechos en torno a las 18.50 horas del lunes, cuando se recibió un aviso del Puesto de San Martín de Valdeiglesias que comunicaba la posible desaparición de un vecino de dicha localidad en la citada zona.

Así, tras mantener contacto telefónico con la persona alertante, una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de Navarredonda de Gredos se desplazó al lugar y localizó el vehículo del afectado estacionado en la Plataforma de Gredos.

Ante la situación, la Comandancia de Ávila activó de inmediato al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de El Barco de Ávila, que inició un dispositivo de búsqueda y localización en la zona. En el operativo participaron especialistas del Grupo y dos helicópteros de la Guardia Civil con base en Torrejón de Ardoz (Madrid) y capacidad de vuelo nocturno, así como dos especialistas de la Unidad Central Operativa (UCO) para realizar las labores de localización del dispositivo móvil del desaparecido.

A las 23.40 horas, los helicópteros se encontraban ya sobrevolando el área de búsqueda, pero a las 2.35 horas las condiciones meteorológicas adversas, especialmente el fuerte viento, obligaron a las aeronaves a retirarse al helipuerto de El Barco de Ávila, por lo que continuaron las labores de búsqueda por tierra los efectivos del GREIM.

LOCALIZACIÓN DEL CADÁVER

A las 3.55 horas, los especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña localizaron el cuerpo sin vida del varón desaparecido en la zona de la Portilla de los Cobardes, término municipal de Zapardiel de la Ribera.

Así, se activó el protocolo judicial correspondiente y dos especialistas del GREIM permanecieron en el lugar hasta la evacuación del cuerpo.

En torno a las 9.00 horas del martes, 24 de febrero, un helicóptero de la Guardia Civil ha procedido a la evacuación del cadáver y lo ha trasladado al helipuerto de Hoyos del Espino, donde esperaba personal sanitario de Sacyl y el equipo forense. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto Anatómico Forense de Ávila para la práctica de la autopsia.