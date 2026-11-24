La Guardia Civil, a través de efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de El Barco de Ávila, localiza a un excursionista que se había extraviado en la zona de Prado Pozas, en la Sierra de Gredos. - GUARDIA CIVIL DE ÁVILA

ÁVILA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través de efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de El Barco de Ávila, ha localizado este martes a un excursionista que se había extraviado en la zona de Prado Pozas, en la Sierra de Gredos.

Los especialistas realizaban cometidos propios de su unidad en la zona de Gredos cuando, durante su desplazamiento por el paraje de Barrerones, fueron requeridos por varios excursionistas que les comunicaron que habían perdido de vista a uno de los integrantes de su grupo.

Según indicaron, el hombre se había separado del resto y había continuado monte a través en dirección a Prado Pozas, todo ello en coincidencia con un descenso de la niebla que dificultaba la visibilidad.

Ante esta situación, los especialistas del Greim iniciaron su búsqueda y lograron localizar al excursionista.

Posteriormente, la Guardia Civil le acompañó hasta la Plataforma de Gredos, donde se encontraba el resto del grupo.