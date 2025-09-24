Localizado sin vida en Almeida (Zamora) el varón de 66 años desaparecido desde el lunes

ZAMORA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida de Antonio, el varón de 66 años desaparecido desde el pasado lunes en Zamora, ha sido localizado este miércoles, 24 de septiembre en un paraje denominado 'La cueva', en el término municipal de Almeida.

El cadáver ha sido localizado sobre las 19.22 horas en el marco de una batida organizadapor la Guardia civil y en la que participaban 31 vecinos voluntarios y agentes, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

El varón se encontraba en el interior del vehículo, fallecido por autolisis, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Zamora.