Localizan el cuerpo sin vida del octogenario desaparecido en Noceda del Bierzo (León)

Continúa en Noceda del Bierzo la búsqueda del hombre desaparecido - GUARDIA CIVIL

LEÓN, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida del hombre de 82 años desaparecido en la localidad leonesa de Noceda del Bierzo ha sido localizado sobre las 16.00 horas de esta tarde por la Guardia Civil, a un kilómetro de distancia de su vehículo, en un camino, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

La Subdelegación del Gobierno ha señalado que la denuncia de desaparición estaba puesta en el puesto de Arteixo, que es donde el hombre desapareció, si bien se le busca en Noceda al hallarse allí su vehículo.