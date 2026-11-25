Archivo - El presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor. Archivo - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SALAMANCA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente Nacional de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, ha asegurado hoy que el Consejo de Ministros ha vuelto "a timar a los autónomos" en relación al anuncio realizado en el Consejo de Gobierno de este martes de la bajada del IVA a los trabajadores por cuenta propia y la ampliación del permiso por duelo y ha asegurado que 3,5 millones de autónomos "no tienen derecho a llorar a sus muertos".

"Los autónomos van a seguir siendo ciudadanos de segunda, porque son los únicos autónomos europeos que, con bajos ingresos, van a tener que seguir declarando el IVA" ha lamentado Amor, durante su intervención ene el foro económico organizado por el diario SalamancaHoy.

"Ayer se tomó otra medida que es el permiso por fallecimiento para todos menos para tres millones y medio de autónomos, como si no tuviéramos derecho a llorar a nuestros muertos" ha subrayado el presidente de ATA.

Asimismo, Lorenzo Amor ha lamentado además que el Consejo de Ministros haya intentado "usar a los autónomos en una propaganda electoral para arañar unos pocos votos", más que para ayudar a los trabajadores por cuenta propia.

El presidente de ATA ha reivindicado que lo que necesitan los autónomos son "menos impuestos, deflactar la tarifa del IRPF, no tener que hacer declaraciones de IVA ni tener que pagar el IVA cuando facturan menos de 85.000 euros igual que hacen los autónomos europeos".

Además, Amor ha señalado que los trabajadores autónomos también necesitan "protección social", además de cobrar el paro "de forma automática" y así ha apuntado que se les está denegando el paro al 70 por ciento de los autónomos.

Otra de las reivindicaciones que ha realizado Lorenzo Amor es el "subsidio para mayores de 52 años como lo tienen los trabajadores asalariados", también "permisos por lactancia" o "permisos por fallecimiento".

En la lista de peticiones, el presidente de ATA incluye "menos burocracia" para los trabajadores autónomos, que dedican, según ha subrayado Amor, "208 horas al año, 26 días laborables, a tener que hacer gestiones con la Administración".

Esta legislatura, ha indicado Amor, "termina con más autónomos, pero con más autónomos pobres", ya que, según sus datos, "el 63 por ciento tienen unos ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional", ha finalizado.