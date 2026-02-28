La Lotería Nacional deja parte de un primer premio en Arévalo (Ávila)

Archivo - Una administración de lotería. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

ÁVILA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 28 de febrero, ha dejado parte de un primer premio, que ha recaído en el número 66.774 y ha repartido 600.000 euros, en la localidad abulense de Arévalo.

En concreto, el número del primer premio con las mencionadas cifras ganadoras se ha consignado, entre otros puntos, en la Administración de Loterías número 2 de la mencionada localidad, ubicada en la calle Teso Nuevo, 1

Por su parte, los reintegros del sorteo han sido para los números 4, 6 y 1.