La Lotería Nacional deja parte de un primer premio en Valladolid y de un segundo premio en Medina del Campo

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 5 de noviembre, ha dejado parte de un primer premio, que ha recaído en el número 90.189 y ha repartido 300.000 euros, en la capital vallisoletana.

En concreto, el número agraciado con el primer premio ha sido vendido en el despacho receptor número 85705, situado en la calle Mota 1, entre los 23 puntos de venta en los que estaba consignado este número, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado recogidos por Europa Press.

Además, el segundo premio, el 73.802 agraciado con 60.000 euros, se ha vendido en el despacho receptor 84670 de Medina del Campo, entre otros ocho puntos de venta.

Los reintegros han sido para los números 9, 2 y 1.