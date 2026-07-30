Mañueco anuncia un plan de ayudas dotado de unos 90 millones para afectados por los incendios en CyL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, atiende a los medios de comunicación, en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), a 28 de julio de 2026, en Navaluenga, Ávila, Castilla y León (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

NAVALUENGA (ÁVILA), 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que pondrá en marcha un plan de ayudas, con 42 medidas, dotado de cerca de 90 millones de euros y destinada a los afectados por los incendios forestales en Castilla y León, principalmente en Ávila.

Fernández Mañueco ha intervenido tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD) celebrada en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navaluenga, donde se ha abordado la situación del fuego forestal originado en Burgohondo y en la que han participado también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, y la consejera de Medio Ambiente, María González Corral.

En este contexto, ha avanzado que el Consejo de Gobierno de este jueves ha aprobado el mencionado plan de ayudas, que incluye 42 medidas y una inversión "inicial" de entre 80 y 90 millones de euros, "fundamentalmente para la provincia de Ávila", si bien Segovia, Zamora y León, provincias que también se han visto afectadas por los incendios, "van a estar incorporadas".

Fernández Mañueco, quien ha subrayado que a lo largo del verano "se irá incrementando" la cuantía destinada al paquete, ha destacado tres de las iniciativas que se incluyen en el plan aprobado, dirigidas a familias, empresas y ayuntamientos.

En concreto, ha puesto en valor ayudas directas de 500 euros para apoyar a las unidades familiares de aquellos municipios que han sufrido algún tipo de desalojo y otras de 5.500 euros para las empresas, autónomos y agricultores que hayan sufrido los "estragos del fuego".

El presidente de la Junta ha asegurado que la Junta también estará "muy pendiente" de la compensación a los agricultores y ganaderos, y a quienes hayan perdido alguna vivienda, un contexto en el que, precisamente, se empezará la próxima semana a visitar las viviendas para trabajar en la retirada de los escombros y la recuperación de los edificios que hayan sufrido el "embate" del fuego.

Igualmente, ha indicado que también se está trabajando para proteger los acuíferos, una cuestión que "preocupa" a los alcaldes, y "recuperar los hábitats y masas forestales".

Por otro lado, ha adelantado que la Junta elaborará un plan de reactivación económica y de impulso turístico de las comarcas del Alto Tiétar y el Alberche Pinares, lo que será un "tercer eje" de medidas.

Por último, Mañueco ha trasladado un mensaje de "tranqulidad" a "todos los que han sufrido el golpe del fuego". "Vamos a estar todos juntos (...). Todos juntos, unidos vamos a hacer que esta pela contra el fuego nos fortalezca", ha apostillado.

Fernández Mañueco ha ensalzado, en este sentido, la "sensibilidad" de todas las instituciones para enfrentar los incendios, y en concreto el "terrible" de Ávila, y ha trasladado su apoyo a los afectados por los fuegos que asolan ahora a las provincias de Zamora y León.

"No bajamos la guardia", ha aseverado, para reclamar "máxima precaución" en "estos tiempos" para evitar los incendios.