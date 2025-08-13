Mañueco augura momentos "difíciles" en los incendios pese a una situación "mejor que ayer" con 8.200 evacuados en CyL

Reunión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con consejeros ante la oleada de incendios en la Comunidad - CLAUDIA ALBA/EUROPA PRESS

El presidente apunta que tanto el incendio de Yeres (León) como el de Molezuelas (Zamora) han sido "intencionados"

Pide a los vecinos "cabeza fría" para seguir las recomendaciones de los equipos técnicos y evitar más pérdidas humanas

VALLADOLID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha augurado momentos "difíciles" ante la evolución de los incendios en la Comunidad pese a que la situación de este miércoles es "mejor que ayer" y ha detallado que, en el caso de la provincia de León y de Zamora, el fuego ha obligado a evacuar a 8.200 personas de alrededor de medio centenar de localidades

Mañueco ha precisado que esta cifra "es variable", ya que la evolución de las llamas puede permitir el regreso de vecinos a sus hogares o, por el contrario, requerir nuevos desalojos. En cualquier caso, ha subrayado que es "fundamental" atender las indicaciones de los equipos técnicos, del CECOPI y de las autoridades competentes, entre ellas la Guardia Civil y los responsables municipales, para "minimizar al máximo" las consecuencias del fuego.

"La vida es lo único que no tiene solución, todo lo demás, los bienes, tienen repuesto. Por eso es tan importante la prudencia y la seguridad de las personas en este momento", ha recalcado, al tiempo que ha pedido "cabeza fría". "Yo sé que eso es muy duro y muy difícil, pero tenemos que tener todos la cabeza fría y ahí yo pido que todos hagamos un esfuerzo, desde el agradecimiento profundo a todos los que de una manera o de otra intentan contribuir de manera voluntaria, generosa y sacrificada", ha zanjado.

El presidente autonómico ha agradecido el apoyo recibido por parte del Ejército, a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME), otras comunidades autónomas y autoridades portuguesas. Asimismo, ha rehusado entrar "en el juego frívolo" de quienes, a su juicio, pretenden "utilizar el sufrimiento de las personas para obtener rédito político".

Tras reunirse con el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones; la vicepresidenta y consejera de Familia, Isabel Blanco; el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo; la consejera de Agricultura y Ganadería, María González Corral; el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, y la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, Mañueco ha avanzado que el Gobierno autonómico está elaborando un plan de actuación inmediato para atender con "rapidez, generosidad y eficacia" los daños provocados por los incendios.

Este plan, que se aprobará el próximo jueves, incluirá la reparación de viviendas, bienes y enseres de particulares, así como actuaciones específicas en espacios de especial valor patrimonial como Las Médulas. "Todas las personas que han sufrido daños en sus bienes y su patrimonio recibirán cuanto antes las ayudas", ha asegurado.

"Tenemos que tener tranquilidad y calma, lo que sí puedo decir es que cuando las condiciones meteorológicas han acompañado, los operativos de extinción de incendios se hacen con el control de la situación y cuando las circunstancias meteorológicas son extremadamente difíciles, extremas, hacen que los incendios se comporten de una manera excepcional y están fuera de la capacidad de extinción", ha explicado el presidente, quien ha tildado los fuegos como "voraces".

El presidente ha detallado que desde que empezó el fin de semana hasta este miércoles se han contabilizado 90 incendios en Castilla y León, muchos por causas naturales como tormentas que ya están identificados pero, como ha subrayado, otros muchos tienen detrás "la mano del hombre".

Así, ha señalado como "intencionados" los dos fuegos de índice de gravedad 2 registrados en Yeres (León) y Molezuelas (Zamora). "Tenemos la evidencia de que tanto el grave incendio que está ahora mismo activo entre Zamora y León, es evidente que es la mano del hombre de manera intencionada, con intención de hacer daño y el de Yeres-Médulas también es evidente que hay una intencionalidad", ha relatado.

MOMENTOS EN LOS QUE SE HA SUPERADO LA CAPACIDAD DE EXTINCIÓN

Tras dar esta información, Fernández Mañueco ha explicado que los incendios registrados, especialmente en la zona de Las Médulas, han superado la capacidad de extinción debido a las condiciones extremas y ha detallado que, en un tramo concreto de unos cuatro kilómetros, desde el pico de arriba hasta el Lago de Carucedo, el fuego avanzó en apenas una hora, al tiempo que ha especificado que esta velocidad se debe a la combinación de la sequedad extrema de los montes, una ola de calor intensa y prolongada, y los vientos muy fuertes, que se han convertido en el factor más dañino en estos momentos.

Además, Mañueco ha detallado que la intensidad de los vientos, que según datos del director de la AEMET en el CECOPI podrían alcanzar entre 80 y 90 kilómetros por hora, generó en Las Médulas una "bola de fuego" que arrasó todo a su paso, lo que causó incluso la quema de varias casas en ese entorno especial.

Por último, ha insistido en que "esta situación extraordinaria" ha dificultado "enormemente" los esfuerzos para controlar las llamas y ha aumentado "la gravedad" de los daños en esta área de alto valor patrimonial y ambiental.