Mañueco, "consternado" por la "trágica" muerte del conductor de una quitanieves en Ávila

VALLADOLID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado "consternado" por el trágico fallecimiento del conductor de una máquina quitanieves del Estado tras haber caído unos 20 metros por una ladera a la altura del punto kilométrico 56 de la N-502, en el Puerto el Pico, en Villarejo del Valle (Ávila).

El líder autonómico ha expresado, a través de un mensaje en redes sociales del que se hace eco Europa Press, su "más sentido pésame" a la familia, compañeros y amigos del trabajador fallecido.

De igual forma, ha trasladado su apoyo y reconocimiento a los servicios de emergencia que trabajan por la seguridad de todos durante el temporal.