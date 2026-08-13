Mañueco destaca al "experiencia única" vivida en CyL durante el eclipse

Eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Burgos, Castilla y León (España). - Gabriel Luengas/EUROPA PRESS

VALLADOLID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado la "experiencia única" que se ha vivido en la Comunidad durante el visionado del eclipse total que tuvo lugar este miércoles, y ha subrayado que "miles" de personas han disfrutado en la Comunidad "con emoción".

A través de un mensaje difundido en la red social 'X', el presidente ha señalado que el eclipse ha dejado imágenes "espectaculares" en toda la Comunidad, tras resaltar que miles de personas lo han disfrutado con "emoción, civismo y responsabilidad".

Fernández Mañueco ha señalado que este 12 de agosto de 2026 será "un día para recordar" en el territorio castellano y leonés. "Una experiencia única que quedará para siempre en nuestra memoria", ha reseñado.

El mensaje del presidente autonómico ha ido acompañado por diversas fotografías del fenómeno astronómico captadas desde diferentes puntos geográficos de Castilla y León.