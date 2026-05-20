En marcha el dispositivo especial de la Guardia Civil para el Camino de Santiago en Castilla y León en 2026

Nicanor Sen, en la presentación del Plan Jacobeo 2026. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE CASTILLA Y LEÓN

PALENCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un operativo especial de la Guardia Civil velará por la seguridad del Camino de Santiago a su paso por Castilla y León durante este año a través del Plan de Seguridad Jacobea 2026.

Este despliegue, impulsado por el Gobierno de España y el instituto armado, reforzará la protección de los peregrinos que recorran el Camino de Santiago en Castilla y León durante este 2026.

Durante el acto, celebrado en la localidad palentina de Frómista, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha subrayado la importancia del Camino de Santiago como "uno de los principales activos turísticos" de la Comunidad y como elemento clave para la dinamización económica y social del medio rural.

Sen ha agradecido la colaboración de los ayuntamientos, asociaciones y entidades locales vinculadas a la Ruta Jacobea, destacando especialmente el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento de Frómista.

El delegado ha recordado que el Camino Francés atraviesa más de 400 kilómetros de Castilla y León por las provincias de Burgos, Palencia y León, y recibe cada año a decenas de miles de peregrinos de más de 60 nacionalidades diferentes.

En este sentido, ha señalado que el programa 'Camina Seguro' tiene como objetivo garantizar una experiencia segura para quienes recorren la Ruta Jacobea. Asimismo, ha destacado el papel de la Guardia Civil como principal cuerpo de seguridad en el ámbito rural y ha agradecido "la importantísima labor" que realizan sus efectivos en tareas de prevención, acompañamiento y asistencia a los peregrinos.

Por su parte, el general jefe de la XII Zona de la Guardia Civil, Miguel Sánchez, ha explicado que el cuerpo cubre entre el 92 y el 93 por ciento del territorio por el que discurren las diferentes rutas jacobeas en Castilla y León.

Sánchez ha destacado los buenos datos de seguridad registrados durante el pasado año, con únicamente 16 infracciones penales denunciadas en el Camino de Santiago en toda la Comunidad y una sola detención relacionada con delito de agresión sexual.

"Los datos abogan por la seguridad que tiene el Camino", ha asegurado.

El general también ha puesto el foco en el elevado volumen de peregrinos que atraviesan Castilla y León. Según ha señalado, más de 530.000 personas solicitaron la Compostela en 2025 y se estima que el número real de usuarios del Camino podría superar el millón de personas, teniendo en cuenta a quienes realizan etapas parciales.

Finalmente, ambos han coincidido en destacar que el Camino de Santiago constituye "un patrimonio cultural, social y humano de primer nivel, cuya seguridad y protección resultan esenciales para mantener su prestigio internacional y continuar impulsando el desarrollo del medio rural de Castilla y León".