María Luisa Segoviano, César Pérez Gellida, Almudena Sevilla y Alexandre Pérez, 'Alumni UVA de Honor 2025'

VALLADOLID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Valladolid ha reconocido como 'Alumni UVA de Honor 2025' a la jurista María Luisa Segoviano, al escritor César Pérez Gellida, a la economista Almudena Sevilla y Alexandre Pérez, titulado en Ingeniería Industrial Superior.

La institución universitaria ha celebrado este miércoles, 8 de octubre, el acto de entrega de los 'Alumni UVa de Honor 2025', un acto en el que se ha reconocido a María Luisa Segoviano, César Pérez Gellida, Almudena Sevilla y Alexandre Pérez.

El rector de la UVA, Antonio Largo, ha presidido la tercera edición de este reconocimiento, en el Paraninfo, a la que han asistido miembros destacados de la comunidad universitaria y representantes empresariales y sociales relevantes.

En un comunicado recogido por Europa Press, la Universidad de Valladolid ha destacado que las cuatro personas que reciben la distinción son referentes no solo en su ámbito profesional, sino también en el personal al coincidir los cuatro en ser "ejemplo de pasión por lo que hacen, dedicación, esfuerzo e impacto positivo en la sociedad".

SOBRE LOS GALARDONADOS

María Luisa Segoviano Astaburuaga, titulada en Derecho por la Universidad de Valladolid, es Magistrada del Tribunal Constitucional y expresidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Su nombramiento al frente de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo fue un hito histórico en la justicia española ya que por primera vez una mujer alcanzaba la presidencia de una sala en los más de 200 años de historia de este órgano.

Su trabajo ha sido clave para la implementación de la igualdad de género, con sentencias relevantes que han defendido los derechos de las mujeres embarazadas en el ámbito laboral.

Por su parte, César Pérez Gellida, titulado en Geografía e Historia por la Universidad de Valladolid, es escritor y uno de los mayores referentes de la novela negra con 20 novelas publicadas y más de 500.000 lectores.

Almudena Sevilla Sanz, titulada en Administración y Dirección de Empresas y Económicas por la Universidad de Valladolid, es catedrática de Política Económica y Social en la London School of Economics (LSE), una de las universidades más reconocidas a nivel internacional en el ámbito de las ciencias sociales.

Ha desarrollado su carrera académica en instituciones de primer nivel como University College London, la Universidad de Oxford, Queen Mary University of London, la Universidad de Essex y la Oficina Presupuestaria del Congreso de los Estados Unidos en Washington D. C. Obtuvo su doctorado en 2004 en la Universidad de Brown (EE. UU.), con especialización en Economía de la Familia, Demografía y Econometría.

Alexandre Pérez Casares, titulado en Ingeniería Industrial Superior por la Universidad de Valladolid, recibió el Premio Extraordinario y el Premio Nacional de Ingeniería Industrial. Simultáneamente obtuvo el Título de Profesor de Música, especialidad piano, en el Conservatorio de Música de Valladolid, y posteriormente cursó estudios superiores en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca.

Fue el primer español en obtener, simultáneamente, el MBA, Máster en Administración de Empresas, por la Universidad de Stanford y el Máster en Administración Pública por la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. Ha sido seleccionado o recibido becas de la Fundación Carolina, Rafael del Pino, Fundación Caja Madrid y la Comisión Fulbright.