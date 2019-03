Almeida: "Los madrileños no pueden más con la mentira, el engaño y el buenismo de Carmena"

Actualizado 28/03/2019 17:54:22 CET

SEGOVIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Alcaldía de Madrid por el Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida, cree que los vecinos de la capital "no pueden más" con la "mentira, engaño y buenismo" de la actual regidora, Manuela Carmena.

Martínez-Almeida ha visitado este jueves Segovia, donde ha estado acompañado por sus compañeros de partido en esta provincia, donde ha reconocido su propio hartazgo de la gestión de la alcaldesa madrileña. "Llevo cuatro años de Gobierno de Carmena y no puedo más".

El candidato madrileño ha sido recibido por la presidenta del PP de Segovia, Paloma Sanz; el secretario autonómico del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez; la candidata al Congreso, Beatriz Escudero, y el aspirante 'popular' a la Alcaldía de la ciudad del Acueducto, Pablo Pérez, entre otros.

Martínez-Almeida ha asegurado que Segovia es "una de esas provincias donde se juega el futuro de España" y ha calificado de "extraordinaramiente importante" el papel que tienen provincias como ésta, en las cuales la disgregación del voto de centro derecha "puede resultar dramática", no sólo para que siga en el Gobierno el socialista Pedro Sánchez, si no "para que lo hagan también Quim Torra" en la Generalitat de Cataluña "o los bilduetarras".

En cuanto a las elecciones municipales, Martínez-Almeida ha asegurado que "los segovianos necesitan un cambio", después de "tantos años de Gobierno de la izquierda" y ha alentado a los ciudadanos a votar por su partido, ya que en su opinión, "merecen un Gobierno que esté preocupado por sus problemas".

ACCESOS A SEGOVIA

Además, ha aprovechado para criticar al Consistorio de Clara Luquero por el estado de los accesos a la ciudad. "No puede ser que haya tardado casi más en entrar a Segovia que lo que he tardado desde Madrid, no puede ser que la entrada a Segovia se encuentre en el estado lamentable en el que se encuentra", ha censurado.

Por su parte, el candidato a la alcaldía de Segovia, Pablo Pérez, ha lamentado que "hace un año" Luquero se hiciera una foto con Manuela Carmena en el Ayuntamiento de la capital para anunciar un tándem cultural que, a su juicio, ha consistido "en un espectáculo en Segovia y otro en Madrid".

Frente a esto, ha defendido que esos lazos culturales "deben ir más allá" y ha asegurado que la relación con Martínez-Almeida será "mucho más intensa" en el caso de que los dos alcancen la alcaldía.

Pérez ha cargado contra Luquero por querer "llevarse la estación de autobuses del centro" para instalarla "en las afueras" y se ha comprometido a que, de ser elegido alcalde, mantendrá la estación de autobuses en su emplazamiento actual.

"Ahora mismo no funcionan las pantallas, la oficina de turismo tampoco y creo que cuando Segovia recibe un visitante, tiene que ser mejor tratado", ha señalado el candidato, que también se ha comprometido a mejorar dicha infraestructura en el futuro.