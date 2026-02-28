Martínez compromete la gratuidad del primer año de universidad y becas para estudiantes procedentes del medio rural

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, en Arenas de San Pedro (Ávila). - EUROPA PRESS

Asegura que abordará la construcción del hospital comarcal del Valle del Tiétar

ARENAS DE SAN PEDRO (ÁVILA), 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha comprometido la gratuidad del primer año de universidad para estudiantes de la Comunidad y becas autonómicas para cubrir el "sobrecoste económico" que tienen que soportar las familias de los alumnos procedentes el medio rural.

Estas son algunas de las medidas de su programa electoral en materia de educación, tema que ha abordado este sábado, 28 de febrero, en declaraciones recogidas por Europa Press en una intervención frente al Castillo del Condestable de Dávalos en Arenas de San Pedro (Ávila), donde ha iniciado los actos del segundo día de campaña electoral de cara a las autonómicas del próximo 15 de marzo.

Martínez ha puesto en valor la propuesta de su formación para la gratuidad de la matrícula del primer año universitario, una medida a la que "se ha sumado" el PP en esta campaña "después de decir que no durante muchísimo tiempo", como ha advertido el líder del PSOE.

No obstante, ha aseverado que no puede "conformarse" con esta propuesta ya que muchos alumnos "tienen que partir fuera" de sus localidades desde su primer año de universidad, momento en el que "el gasto de la matrícula supone un cinco por ciento del gasto real que tiene que soportar su familia", ya que tiene que enfrentar también el coste de la vivienda, "cada vez más cara", y el de la manutención, así como del desplazamiento.

"Por tanto, necesitamos complementar las becas del Estado con unas becas autonómicas que garanticen la cobertura de ese sobrecoste económico que algunas familias tienen que soportar por vivir en una zona rural", ha aseverado, presentando así una de sus propuestas en materia educativa para estudiantes universitarios que enfrentan "la ausencia de una oferta educativa superior en sus entornos".

"Estas becas tienen que incorporarse también a la gratuidad de la matrícula porque si no estaremos generando que una familia que vive en torno a una capital tiene mejores condiciones para poder acceder a la educación de sus hijos que la que vive en la comarca", ha continuado, para señalar, además, que si bien "no puede haber universidades en todos los sitios", se pueden "reforzar los campus en cada una de las provincias", una manera más de trabajar en "garantizar la igualdad de oportunidades de los jóvenes".

En este contexto, también ha defendido el desarrollo de un plan de infraestructuras "capaz de garantizar la cobertura educativa en las comarcas", en concreto con una "planificación estratégica" para entornos educativos que, a su vez, ayuden a que los estudiantes no tengan que "vivir con la maleta ya desde los doce años" cuando "salen de la educación primaria" y tienen que buscar alternativas educativas fuera de sus localidades, una situación de "exilio" derivada, a su juicio, de "40 años de abandono" a los entornos rurales.

Estos se puede "atajar", asimismo, con un Plan de Movilidad "consciente con la realidad" de la Comunidad y que incluye un "transporte escolar efectivo" en el que los alumnos "no tengan que estar horas y horas cubriendo riesgos absolutamente innecesarios en las carreteras para tener acceso a algo tan básico como la educación obligatoria", ha apostillado.

CONSERVACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS

Martínez ha hecho hincapié en la necesidad de que a este plan de infraestructuras y movilidad, se sume el desarrollo de las competencias legales que tienen que tener los ayuntamientos para la "conservación, mantenimiento y vigilancia" de los centros educativos de Primaria y Secundaria, una "reivindicación histórica" y una "obligación legal" desde 2013, ha recordado, para, por otro lado, comprometer la gratuidad de los libros de texto en educación obligatoria.

Martínez ha defendido así sus propuestas "concretas al territorio" frente a las "sencillas, simplistas y que no concretan nada" del PP de Alfonso Fernández Mañueco, en este caso en relación a la educación, una materia en la que la Comunidad presenta indicadores positivos en informes internacionales, si bien considera que no se puede "presumir" de las condiciones educativas debido a la situación de los jóvenes que tienen que dejar sus comarcas para continuar con sus estudios.

La educación es uno de los "tres ejes básicos de atención" que el PSOE quiere garantizar en el territorio, junto a la protección social y la sanidad, sobre la que el candidato socialista ha asegurado que de cara al próximo mandato tiene el "compromiso" de construir el hospital comarcal del Valle del Tiétar, que "debe servir para garantizar la cobertura sanitaria" de la comarca que ha visitado.

Tras su visita a Arenas de San Pedro, donde también se ha reunido con la Asociación de Jóvenes Solidarios y ha estado acompañado por la número 1 de la lista del PSOE por Ávila, Carmen Iglesias, además de otros candidatos y militantes, Martínez recalará en Salamanca capital y, posteriormente, participará en una comida mítin en Villares de la Reina (Salamanca).