Martínez exige a Mañueco que "se levante de la tumbona" y acuda a la Sectorial de Infancia sobre los menores en Ceuta

Archivo - El portavoz del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ofrece declaraciones. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

FARIZA (ZAMORA), 10 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha exigido este lunes al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que "se levante de la tumbona" y "acuda" a la Conferencia Sectorial de Infancia de este jueves, en la que se decidirá el reparto de menores migrantes llegados a Ceuta hacia el resto de comunidades autónomas.

Martínez, de visita este lunes en Fariza (Zamora) con motivo de los incendios de hace dos semanas, ha asegurado que lo que se vive en Ceuta es "una crisis humanitaria" ante la que Castilla y León debe posicionarse.

En este sentido, ha pedido a Fernández Mañueco, también presidente del PP en la Comunidad, que "se levante de la tumbona, recoja la toalla y se venga de las vacaciones" para "presidir la comunidad autónoma de una vez por todas".

"Si es contrario a la ley, si discrepa de cualquier circunstancia, debe defenderlo en la Conferencia Sectorial. La respuesta no puede ser la deserción de la responsabilidad y dejar la silla vacía ante un drama" como el de Ceuta, ha apuntado, para lamentar que "la agenda institucional" de Castilla y León la "marque Vox" y Fernández Mañueco "siga la agenda de Vox".

Martínez, además, ha planteado que "Castilla y León es una comunidad que pide colaboración" en otras materias y que "defiende que se reconozcan las singularidades" y la cohesión territorial, por lo que ha pedido que ahora se entienda la colaboración en sentido contrario.