Más de un centenar de trabajadores de Hacienda se concentra en Valladolid para reclamar mejoras laborales

Más de un centenar de trabajadores se concentra ante la Delegación Especial de la AEAT en Valladolid para reclamar mejores laborales - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas se ha concentrado este viernes, convocadas por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ante la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) en Castilla y León para reclamar un acuerdo de carrera, teletrabajo, el cumplimientos de los acuerdos alcanzados con la Administración, profesión de riesgo para vigilancia aduanera, más plantilla, mejores condiciones laborales y respeto al diálogo social.

Minutos antes del inicio de la concentración, el responsable de Agencia Tributaria de CSIF Castilla y León, Serafín Herrera Martín, ha detallado que la movilización celebrada en Valladolid se enmarca en el calendario de movilizaciones impulsado por el sindicato independiente tras la declaración del conflicto el pasado 6 de abril para lanzar un mensaje "muy claro" a la Administración.

"La plantilla está cansada de esperar, de compromisos firmados que no se cumplen, de reuniones en las que no sale ningún avance y de una Administración que presume de modernización y eficiencia pero mira a otro lado cuando se trata de los derechos de los trabajadores", ha censurado el representante sindical.

A este respecto, ha subrayado que la Agencia Tributaria funciona gracias a una plantilla que "merece, derecho y negociación", un punto en el que ha asegurado que la AEAT "no puede seguir anclada en el bloqueo e ignorar las reivindicaciones clásicas como son la carrera profesional, el teletrabajo y la profesión de riesgo para vigilancia aduanera".

En materia de carrera profesional, los trabajadores reclaman que se cumpla y actualice el acuerdo de carrera de 2007, que se reactive la carrera horizontal para toda la plantilla y que se apliquen las reclasificaciones pendientes al computar todos los años transcurridos desde las efectuadas en 2018 y que cualquier adaptación futura del nuevo modelo se haga con "plenas garantías".

En lo que respecta al teletrabajo, el vocal de CSIF Castilla y León ha hecho referencia a la experiencia de los últimos años, que ha demostrado que el trabajo a distancia puede ser una herramienta "muy útil para mejorar la organización, favorecer la movilidad, facilitar la conciliación y hacer atractivos determinados destinos".

En este sentido, ha criticado que la Agencia Tributaria mantenga un modelo "limitado, rígido, poco flexible y demasiado condicionado a jefaturas y unidades, lo que provoca desigualdades entre territorios, áreas y trabajadores".

Por ello, los trabajadores defienden un modelo de trabajo propio para la agencia, en el que se pueden trasladar las medidas ya más avanzadas que hay en el ámbito de la Administración General del Estado.

COLECTIVO ADUANERO

En la misma línea, Herrera Martín ha señalado que la tercera reivindicación está centrada en el colectivo de vigilancia aduanera que está expuesto a una "mayor peligrosidad y disponibilidad", por lo que se ha preguntado "qué más tiene que pasar para que la Administración reconozca la realidad profesional de este colectivo".

"No es una unidad administrativa cualquiera", ha sostenido el representante sindical, puesto que los funcionarios intervienen en la lucha contra el narcotráfico, el blanqueo de capitales, el contrabando y contra redes criminales "cada vez más organizadas y profesionalizadas".

Todo ello con "insuficiencia de medios, una plantilla ajustada y con una protección institucional que no está a la altura del riesgo que realmente asumen los trabajadores", ha lamentado.

Por esta razón, CSIF reclama la profesión de riesgo para este colectivo con todas las consecuencias en materia de jubilación, que se impulsen los procedimientos para aplicar los coeficientes reductores y anticipar la jubilación, revisión del catálogo de puestos de trabajo, adecuación retributiva, una formación específica, más medios, más plantilla y mayor protección y seguridad jurídica.

Precisamente, ha lamentado que en todas estas reivindicaciones el denominador común sea la "falta de negociación real y la negociación colectiva, una obligación para la Administración", razón por la que ha hecho un llamamiento a todo el personal de la plantilla para que se movilice, "porque si no hay presión no hay avances".