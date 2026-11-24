Desperfectos en coches - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Burgos han identificado, localizado y puesto a disposición de la Fiscalía de Menores a un joven de 16 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por lanzar piedras desde un puente sobre la autovía A-1, en la comarca del Arlanza.

Los hechos se remontan al pasado mes de agosto, cuando la conductora de una furgoneta puso en conocimiento del Instituto Armado que había sufrido desperfectos y la fractura de la luna parabrisas delantera tras recibir el impacto de una piedra mientras circulaba por debajo de un paso elevado que cruza la citada vía.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de la Guardia Civil de Burgos asumió la investigación para identificar y localizar al presunto infractor, a quien los agentes han logrado vincular en tiempo y lugar con el suceso relatado por la perjudicada.

Tras su localización y al considerar que puso en "grave" riesgo la circulación al arrojar obstáculos imprevisibles sobre la calzada, el menor ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores.