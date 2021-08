Del Olmo acusa al equipo municipal de nuevos errores al tramitar el expediente del aparcamiento de la Plaza Mayor

Anuncia que su grupo seguirá estudiando si lleva este asunto hasta el Tribunal de Cuentas

VALLADOLID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo, ha acusado al equipo de gobierno municipal de cometer nuevos errores en el proceso de tramitación del expediente para la municipalización del aparcamiento de la Plaza Mayor, al tiempo que no descarta acudir al Tribunal de Cuentas.

Durante el pleno ordinario de abril, Del Olmo anunció que, después de más de un año estudiando el expediente para determinar la gestión de forma directa del servicio de aparcamiento subterráneo de la Plaza Mayor en la Comisión Especial de Seguimiento, Vigilancia y Control de la Contratación, viendo las "enormes irregularidades" que presenta el mismo y al no hallar repuestas claras ni adecuadas por parte del equipo de Gobierno, su Grupo decidió solicitar la fiscalización por el Tribunal de Cuentas.

"Durante estos meses, ha quedado claro que no somos los únicos que hemos detectado irregularidades en este asunto, ya que la empresa concesionaria recordó al equipo de Gobierno que para llevar a cabo la anunciada municipalización del aparcamiento tenía que contar con el informe preceptivo del Consejo Consultivo de Castilla y León", explica Pilar del Olmo, quien entiende que, antes estos hechos, "a Óscar Puente no le quedó más remedio que acatar la legalidad y solicitar el dictamen acerca del proceso de recuperación de la concesión del aparcamiento de la Plaza Mayor, que fue emitido con fecha de 24 de junio".

FALTA DE CLARIDAD DEL AYUNTAMIENTO

En él, el Consejo Consultivo de Castilla y León recoge que no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto dada la confusa solicitud que le formuló el Ayuntamiento, al que afea la falta de claridad en su consulta: "la documentación contenida en el expediente que se ha remitido a este Consejo, así como la motivación ofrecida por la Administración consultante, son insuficientes para poder emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, al carecer de una petición sobre qué es lo que se solicita y cuál es el objeto de la consulta".

La edil del PP añade que si bien es cierto que el dictamen emitido indica literalmente que evita realizar un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, "lo cierto es que contiene varios pronunciamientos que ponen de manifiesto la falta de acierto del Ayuntamiento, tanto en la tramitación como en la falta de concreción del objeto del expediente".

En el documento del 24 de junio se constata que sorprende al Consejo Consultivo que el Ayuntamiento no defina correctamente el procedimiento que está tramitando ni su objeto. Según el dictamen, en agosto de 2016, el Ayuntamiento de Valladolid acordó fijar como fecha de fin de la concesión del aparcamiento subterráneo de la Plaza Mayor, para la primera y segunda planta, el 23 de mayo de 2028, a todos los efectos.

"Por eso ahora no se entiende si lo que pretende el equipo de Óscar Puente es reequilibrar la concesión, rescatarla o simplemente interpretar el contrato", afirma Del Olmo, quien mantiene que "en cualquier caso, el Consultivo entiende que ninguna de estas tres alternativas habría sido correctamente tramitada".

Especialmente relevante, añade Del Olmo, es que el Consejo Consultivo indique al Ayuntamiento que ha cometido varias deficiencias procedimentales que determinan que no pueda emitir su pronunciamiento y señala que, "en primer lugar, no se ha seguido el procedimiento adecuado, lo que no permite conocer a la contratista, con las debidas garantías, el contenido de la pretensión interpretadora".

También indica que, "en segundo lugar, no se han emitido informes específicos en el procedimiento". Y, por último, que, "en tercer lugar, el expediente de consulta se ha remitido de forma incompleta".

El Consultivo también recuerda al equipo de Gobierno que sus facultades para interpretar el contrato están limitadas y su ejercicio no puede encubrir una modificación del mismo, disponiendo que "la interpretación del contrato no es una vía para su reformulación, ni puede encubrir modificaciones, solo permitidas en los supuestos legalmente previstos y para las que se ha establecido una tramitación específica".

"El dictamen del Consultivo deja patente, una vez más, la mala gestión que Óscar Puente y su equipo llevan a cabo al frente del Ayuntamiento de Valladolid", critica la presidenta municipal de los 'populares'.

"Ante las relevantes deficiencias procedimentales y sustantivas en que ha incurrido el Ayuntamiento y que el Consultivo ha puesto de manifiesto, Puente tendrá que llevar a cabo importantes correcciones y subsanaciones de sus actuaciones si pretende persistir en su empeño de recuperar el aparcamiento de la Plaza Mayor, para poder llevarlo a efecto con arreglo a lo que marca la ley", sostiene Pilar del OImo.

Ante esta situación, la semana pasada, el Área de Planificación y Recursos del Ayuntamiento decretó remitir más documentación al Consejo Consultivo de Castilla y León y solicitarle la emisión de un dictamen en relación con estas cuestiones.

"Ni una vez hacen su trabajo bien a la primera. Lo vemos en cualquier actuación, del tipo que sea. Actúan sin planificación, sin estudiarlo y siempre tienen que rectificar porque gestionan mal, con la pérdida de tiempo y de dinero que supone para las arcas municipales", denuncia la edil del PP, quien ha asegurado que, una vez se resuelva el asunto del dictamen del Consultivo, el Grupo Municipal estudiará si continúa o no con su intención de llevar el expediente del aparcamiento de la Plaza Mayor al Tribunal de Cuentas.