Operaciones de ataque directo contra el incendio de Porto (Zamora), de perímetro "especialmente largo"

Bomberos continúan los trabajos de extinción para sofocar el incendio, a 10 de agosto de 2025, en Molezuelas de la Carballeda, Zamora (España). - Emilio Fraile - Europa Press

La Junta avisa de un fuego "intencionado" en Cubo de Benavente y valora la bajada del incendio de Castromil a gravedad 1

ZAMORA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El operativo de incendios en Zamora trabaja este domingo con operaciones de "ataque directo" contra el incenido de Porto de Sanabria, que tiene un perímetro "especialmente largo" y es el que más preocupa en la provincia.

El jefe del operativo de Extinción, Manuel Moreno, ha informado este mediodía sobre el incendio de Porto, localidad que se encuentra evacuada por el fuego, pero está "segura" tras los trabajos nocturnos que se han centrado en hacer cortafuegos para evitar el avance de las llamas.

Aún así, según Moreno, el incendio sigue "muy activo" en el flanco derecho del incendio y en su cabeza. Ahora, hay diez medios aéreos y varias máquinas terrestres actuando, en un día que todavía será complejo, con "una meteorología complicada".

También preocupa, aunque por otras razones, el intento de provocar otro incendio en Cubo de Benavente, junto al incendio de Molezuelas de la Carballeda --en gravedad 1--. Este fuego en Cubo, prendido con "muy mala intención", obligó a "detraer medios de otros fuegos" graves para atajar la situación.

En lo referente al resto de los incendios, el de Puercas y el de Molezuelas han pasado una noche tranquila, sin reproducciones, mientras que el de Castromil también va bien y podría pasar a nivel 1 en las próximas horas.