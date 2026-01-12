La OscyL propone un viaje por la creación musical en Viena de la mano de Erik Nielsen

El directo Erik Nielsen. - OSCYL

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (Oscyl) ofrece esta semana, el jueves 15 y el viernes 16 de enero, los conciertos correspondientes al octavo programa de abono de la Temporada 2025/26 y que propone un viaje por la creación musical en Viena de la mano de Erik Nielsen

Los pases se llevarán a cabo a las 19.30 horas en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos del Centro Cultural Miguel Delibes bajo la batuta del director estadounidense Erik Nielsen en sustitución del director titular, Thierry Fischer, que no podrá participar por enfermedad, detalla a través de un comunicado.

En este programa de abono, la OSCyL ofrecerá un viaje de ida y vuelta por la creación artística de Viena, que ha sido desde hace casi tres siglos la capital mundial de la música y que servirá como referencia y argumento en la programación musical de este concierto.

El programa de abono presenta tres obras que reflejan la calidad compositiva de autores universales estrechamente vinculados a la ciudad vienesa, empezando con Variaciones sobre un tema de Haydn en si bemol mayor, op. 56ª de Johannes Brahms, para continuar con las Variaciones para orquesta op. 31, de Arnold Schönberg, una obra monumental que muestra al compositor en sus dos facetas: como tradicionalista e innovador, y que culminan este viaje de ida con la introducción del dodecafonismo, pero sin dejar de engarzarse con el estilo tradicional al que tanto deben.

Finalizará el programa con la Sinfonía número 8 en fa mayor, op.93 de Beethoven, donde destaca por su espíritu vienés, haciendo un guiño a sus predecesores.

Las entradas para los conciertos, con precios en función de la zona, se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de las páginas web www.oscyl.com y www.centroculturalmigueldelibes.com