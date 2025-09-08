Pacma pide que no se vuelvan a celebrar encierros en Medina del Campo tras los incidentes del sábado

VALLADOLID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Provincial del Partido Animalista Con el Medio Ambiente en Valladolid, María Hernández, ha condenado lo ocurrido en el encierro celebrado en Medina del Campo (Valladolid) el pasado sábado, donde un toro embistió una plataforma de prensa que provocó "momentos de pánico" y dejó "varios heridos".

Para la formación política antitaurina, este accidente "vuelve a demostrar que los festejos taurinos no solo suponen un maltrato innecesario y cruel hacia los animales, sino que además entrañan un grave peligro para la seguridad de las personas, incluso para las que solo van a trabajar y documentar", por lo que ha reclamado que "no se vuelvan a celebrar".

"Son espectáculos que, en pleno siglo XXI, resultan completamente innecesarios, carecen de sentido y no deberían ser apoyados ni mucho menos organizados por administraciones públicas", explica en declaraciones recogidas en un comunicado.

Desde el Partido Animalista piden al Ayuntamiento de Medina del Campo que asuma sus "responsabilidades" por lo sucedido y que garanticen que este tipo de festejos "no se vuelvan a organizar en el municipio". "Permitir su continuidad, además de insensible hacia los animales, es una irresponsabilidad hacia la seguridad ciudadana", ha añadido.