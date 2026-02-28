Patxi López cree que Feijóo "fastidia" a la Casa Real al pedir el regreso del Rey emérito: "Se mete donde no le llaman"

Archivo - El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa, en una imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SALAMANCA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha señalado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "fastidia" a la Casa Real al pedir el regreso del Rey emérito Juan Carlos I a España.

"Se mete donde no le llaman y acaba haciendo el absoluto ridículo", ha manifestado en declaraciones recogidas por Europa Press en una atención a medios junto al candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, en la Plaza Mayor de Salamanca.

López ha señalado que el PP "solo tiene una obsesión", "ver cómo castigan al Gobierno de Pedro Sánchez", una situación con la que "castigan a la ciudadanía, a los pensionistas y a los trabajadores", como han hecho con el rechazo al decreto del 'escudo social', ha lamentado.

"Y claro, se lían tanto que Feijóo ha llegado hasta a fastidiar a la Casa Real con la última de sus ocurrencias", ha agregado, en relación con la petición del líder 'popular' de que Juan Carlos I regrese al país.

En este contexto, el portavoz del PSOE en el Congreso ha defendido que el Rey emérito puede "volver cuando le dé la gana", lo que "es un problema exclusivo de la Casa Real y no un problema de los ciudadanos". "Pero como el PP no tiene ni una sola idea que poner encima de la mesa, pues se mete en estos líos", ha concluido.