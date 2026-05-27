Pellitero (PP) reprocha la "obsesión" de VTLP con cortar el tráfico y defiende que el ozono no baja con esas medidas

VALLADOLID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid, el 'popular' Alejandro García Pellitero, ha considerado este miércoles que en el Grupo Municipal de Toma la Palabra proponen "como siempre" en situaciones de contaminación atmosférica "cortar el tráfico" y ha defendido que "los niveles de ozono no tienen una mejoría con las restricciones de tráfico".

En declaraciones remitidas a los medios de contaminación, el edil de Medio Ambiente ha respondido a las críticas de la formación de izquierdas por la falta de "comunicación pública" del Ayuntamiento después de haber activado el pasado domingo la situación 1 preventiva por contaminación por ozono.

García Pellitero ha acusado también a la portavoz del Grupo Municipal de VTLP, Rocío Anguita, de "tergiversar las cosas" porque ha defendido que el pasado domingo "se mandó información a todos los medios de comunicación" sobre la declaración de la situación 1 y "muchos de ellos lo recogieron en sus páginas o en sus noticias".

Al mismo tiempo, el concejal confirma que la ciudad lleva ya "seis días" con niveles medios máximos por encima de 100 microgramos por metro cúbico de ozono. "A partir del tercer día consecutivo de superación se activó la situación 1 preventiva", ha precisado.

Por el momento no ha mencionado mayores medidas y ha rechazado aplicar restricciones en el tráfico porque afirma que "todos los años" explica que "los niveles de ozono no tienen una mejoría con las restricciones de tráfico".

En relación a VTLP, ha considerado que "las medidas que proponen, como siempre, es cortar el tráfico", pues les ha reprochado que "están obsesionados con los vehículos privados".

En cambio, el Ayuntamiento, según precisa García Pellitero, vigila y cuida la salud de los ciudadanos y "como siempre" recomienda a las personas que tengan afecciones respiratorias o sean sensibles que se mantengan informados en tiempo real "a través de la web municipal y en la aplicación Valle Aire", done se recogen datos "minuto a minuto" sobre la contaminación atmosférica.