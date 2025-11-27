Petición de 4 años para madre e hija por 'desplumar' 34.000 euros a la abuela con demencia

Archivo - Trib.- Las acusaciones piden en Valladolid entre 14 y 8,5 años a un varón por agresión sexual sobre su casera - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid sienta el próximo día 4 de diciembre en el banquillo a una mujer y su hija por un presunto delito continuado de apropiación indebida sobre la madre de la primera y la abuela de la segunda, aprovechando su deterioro cognitivo para realizar reintegros de su cuenta, entre 2018 y 2021, por importe superior a los 34.000 euros.

En su escrito de calificación provisional, la acusación pública solicita para las dos encausadas, María Isabel S. y su hija Virginia, una pena de cuatro años de cárcel, multa de 3.000 euros y, en concepto de responsabilidad civil, el pago de la cantidad de la que presuntamente se apropiaron, más los correspondientes intereses, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En el juicio se reproducirán hechos registrados entre los años 2018 y 2021, periodo en el que, presuntamente, las dos mujeres se aprovecharon del deterioro de la anciana, con cuenta en Unicaja Banco, para ir realizando reintegros María Isabel S, en su condición de autorizada, por un total de 34.100 euros de los que se apoderaron madre e hija.

El presunto delito continuado de apropiación indebida se vio favorecida por el deterioro cognitivo que padecía la víctima, leve en 2017, pero que se hizo más notable en 2019 y cuya incidencia en 2020 provocó en la anciana una incapacidad grave para tomar decisiones complejas por sí misma, concretamente de tipo económico.