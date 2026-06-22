Pillan a dos varones de madrugada con bobinas de cobre robadas en Las Merindades (Burgos)

Cobre incautado a los dos varones. - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas de 33 y 58 años como presuntos autores de un delito de robo con fuerza de cobre ocurrido en una localidad de la comarca de Las Merindades.

Las actuaciones tuvieron lugar días atrás, cuando efectivos del Puesto de Medina de Pomar -en funciones de protección de la seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia- observaron de madrugada, en una calle de un polígono industrial de Las Merindades, la presencia de un vehículo aparentemente estacionado, pero que llamó su atención que permanecía en una zona oscura, pero con el motor en marcha, señala el Instituto Armado a través de un comunicado.

Ante esta circunstancia, los agentes se interesaron y al aproximarse verificaron la presencia de dos personas en su interior, que fueron identificadas. Durante este proceso observaron que los asientos posteriores del turismo se encontraban abatidos y que sobre ellos y el maletero transportaban un bulto voluminoso, oculto a la vista ya que se encontraba tapado por una manta.

Los guardias civiles registraron el interior del automóvil y retiraron la manta para descubrir ocho tramos de cable de cobre enrollados; los ocupantes no pudieron aportar explicación alguna que demostrase su titularidad y lícita procedencia.

A la vez encontraron diversas herramientas manuales (destornilladores, cizalla, tenaza, barra de acero, barra de una, azada-pico, martillo maceta) susceptibles de ser utilizadas en robos con el uso de la fuerza para el corte, extracción y manipulación.

Una simple inspección visual a la calle afloró la carencia de luz artificial en varios puntos; paralelamente se comprobó el interior de varias arquetas -por el que discurre el suministro para el alumbrado urbano- y se verificó que el cable había sido cortado; las características del encontrado y recuperado en el interior del maletero y del restante en las arquetas coincidían.

Estos hechos, sumados a otros vestigios hallados, como por ejemplo la aparición de hilos finos de cobre en una de las herramientas de corte intervenidas a los sospechosos, tuvo como consecuencia la detención inmediata de los dos implicados y la incautación del cableado para su preservación.

Se da la circunstancia de que, semanas antes, otras dos personas fueron detenidas tras violentar varias tuberías y la caldera de una de las instalaciones propiedad del ayuntamiento, para sustraer también cobre.

En esa ocasión, la colaboración ciudadana resultó determinante a la hora de comunicar el incidente y, con ello, evitar más daños, en tanto que la coordinación con la Policía Local coadyuvó a la identificación y detención de los autores.

Las diligencias instruidas en ambos casos, junto con los detenidos y el material intervenido, han sido puestas a disposición de los Juzgados de Villarcayo, concluye el comunicado.