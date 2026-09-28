Pillan en Segovia a tres vecinos de Murcia con hachís y coacína ocultos en una nevera y el maletero

Un momento del registro del vehículo. - GUARDIA CIVIL

SEGOVIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Segovia ha puesto a disposición judicial a tres personas, residentes en localidades de la provincia de Murcia, como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas tras ser interceptadas en la autopista AP-61, a la altura del término municipal de Otero de Herreros (Segovia), con hachís y cocaína ocultos dentro del vehículo en el que viajaban.

La actuación se ha desarrollado en el marco de un dispositivo operativo encaminado a impedir e erradicar el tráfico ilícito de drogas en espacios públicos, instalado de forma conjunta por agentes de Seguridad Ciudadana de los puestos de El Espinar y Villacastín y del Destacamento de Tráfico de Villacastín.

Durante el control, los efectivos procedieron a dar el alto a un turismo en el que circulaban tres ocupantes de distintas nacionalidades, informa la Comandancia a través de un comunicado.

Al levantar sospechas entre los agentes intervinientes, se realizó un registro del turismo en el que se localizaron, en el interior del maletero y escondidas en una nevera de tela isotérmica entre las pertenencias de los ocupantes, numerosas placas y bellotas de hachís, además de una bolsa hermética con una sustancia aparentemente cocaína.

Posteriormente, las sustancias aprehendidas fueron analizadas y pesadas, para arrojar un total de 825,72 gramos de hachís -distribuidas en siete tabletas y 21 bellotas- y 0,5 gramos de cocaína.

Tras la intervención, la droga fue remitida al depósito correspondiente para su posterior destrucción, mientras que los arrestados han quedado a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Segovia, plaza número 6.