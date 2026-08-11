Pollán defiende la "oposición frontal" de CyL al reparto de menores y no acudirá a la reunión: "Es lo que dice el pacto"

VALLADOLID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha garantizado que la posición del Gobierno autonómico es la "oposición frontal" al reparto de menores que han accedido de forma irregular a Ceuta y ha insistido en que esta decisión de basa en el pacto de Gobierno, al tiempo que ha reiterado que la Comunidad no estará presente en la reunión de este jueves.

Tras realizar la entrega de un camión para los afectados por los incendios en Santa María del Condado (León), Pollán se ha referido a la postura del PP, desde donde se ha defendido que se acuda a la reunión convocada por el Gobierno ante la crisis en Ceuta, y ha manifestado que "le parece muy bien" la decisión de los 'populares' donde gobiernan en solitario, algo que no ocurre en Castilla y León, Extremadura y Aragón desde donde ya se ha anunciado la ausencia al encuentro por su oposición al reparto, una postura que se incluyó en el Pacto de Gobierno.

"Creo que la postura del Gobierno de la Junta de Castilla y León es clara, así lo hemos transmitido, yo personalmente como consejero competente, no vamos a participar de ningún reparto", ha señalado Pollán quien ha subrayado: "Nos oponemos frontalmente, como dice el Pacto de Gobierno, a las políticas que está desarrollando el gobierno de España, que han traído como consecuencia lo que hemos sufrido, lo que ha sufrido Ceuta en estas semanas, aunque hay gente que no lo quiera ver así, pero el efecto llamada es evidente".

De este modo, el vicepresidente de la Junta ha destacado que se "desconoce" la relación entre España y Marruecos y, a su juicio, sólo hay un hecho cierto que es "que se ha producido una invasión la semana pasada". "La Junta de Castilla y León y el gobierno de la Junta de Castilla y León se va a oponer frontalmente a cualquier política que suponga ese reparto de menores y que no suponga cortar el problema que tenemos con la inmigración", ha manifestado.

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