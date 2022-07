PP dará "la batalla" para elaborar un nuevo mapa concesional frente a "políticas de moqueta" que "castigan" a pueblos

VALLADOLID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, ha asegurado este viernes que su partido va a "dar la batalla" para obligar al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana a retirar el mapa concesional que suprime 350 paradas en Castilla y León fruto, a su juicio, de la aplicación de unas "políticas de moqueta" que "atacan" y "castigan" al medio rural.

De la Hoz se ha mostrado confiado en que, al igual que ocurrió en su momento con la "barbarie de los peajes", se pueda parar ahora el planteamiento del Ministerio de Transportes que reduce rutas y 1.400 municipios con parada regular de autobús, para acortar los tiempos de viaje para beneficiar a una mayoría en detrimento, ha advertido, de territorios extensos y despoblados como Castilla y León, donde desaparecen 350 paradas.

"Esto no es algo que se invente el PP o que sea un bulo. Estos datos están aquí, constan en el documento del Ministerio que no está sometido a negociación, como también se ha dicho de forma mentirosa por parte del Gobierno de España", ha aclarado De la Hoz que ha criticado las "sorprendentes" afirmaciones de la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, al negar que vayan a desaparecer paradas o rutas que dependan de la Administración General del Estado. También ha considerado "sangrante" que el PSOE no se haya puesto al lado de los castellanos y los leoneses.

De la Hoz ha pedido en concreto que el Ministerio retire el documento y para empezar de cero y plantear de forma negociada con las Comunidades Autónomas un nuevo modelo concesional "que se construya sobre la premisa básica de que no se pierda ni una sola parada en los municipios de la Comunidad".

"Sobre eso negociar todo, rutas, servicios rápidos... todo lo que quieran", ha planteado el portavoz del Grupo Popular que ha registrado este viernes una PNL con esta exigencia que defenderán también en todas las diputaciones provinciales y en los 350 municipios de Castilla y León afectados por la supresión de paradas de autobús regular.

Raúl de la Hoz ha reprochado asimismo la pretensión del Gobierno de la nación de querer negociar por separado con las comunidades autónomas la búsqueda de soluciones de movilidad en los municipios que han perdido las paradas para que se puedan trasladar a los nudos.

"Nosotros intentamos ayudar, sería muy importante que lo haga el Gobierno no suprimiendo paradas o los ayuntamientos ayudando con el pago de los abonos de transporte. Es muy fácil exigir a los demás y es más difícil cumplir con las obligaciones que cada uno tiene asumidas", ha sentenciado De la Hoz que ha reivindicado el bono rural de transporte a la demanda gratuito que ha implantado el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco cuando, según ha asegurado, sería más barato prestarlo desde las cabeceras.