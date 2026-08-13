Los precios suben un 0,4% en julio y un 3,8% sobre 2025, dos décimas más que en España

Archivo - Una persona reposta en una gasolinera, a 28 de julio de 2023, en Móstoles, - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 3,8 por ciento en Castilla y León en julio en tasa interanual, siete décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida de julio la tasa interanual vuelve a incrementarse en la región tras haber descendido el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en Castilla y León aumentó un 0,4 por ciento, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,7 por ciento.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos transporte, un 7,3 por ciento más que en julio de 2025 (+2,6 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6,7 por ciento (+1,5 puntos); restaurantes y servicios de alojamiento, un 4,5 por ciento (-0,3 puntos) y seguros y servicios financieros, un 2,9 por ciento (+0,1 puntos). Mientras, donde las subida interanuales son más moderadas es en alimentos y bebidas no alcohólicas, un 1,5 por ciento (-0,2 puntos) ; muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,7 por ciento (+0,3 puntos); sanidad, un 1,9 por ciento (+0,2 puntos) y enseñanza, un 2 por ciento (+0 puntos).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3 por ciento en julio en relación al mes anterior y elevó 0,4 puntos su tasa interanual, hasta el 3,6 por ciento.

Al finalizar julio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Cantabria (4,3 por ciento), Galicia (4,1 por ciento) y Baleares (3,9 por ciento). En el lado contrario se situaron Extremadura (3 por ciento), Asturias (3,1 por ciento) y La Rioja(3,2 por ciento).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Melilla (+1 por ciento), Cantabria (+0,8 por ciento) y Galicia (+0,8 por ciento) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Madrid (+0,1 por ciento) La Rioja (+0,2 por ciento) y Comunitat Valenciana (+0,3 por ciento).