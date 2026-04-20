Prisión por disparar a otro en una pierna en Aranda (Burgos) por un ajuste de cuentas por drogas

Proyectil hallado en el lugar de los hechos. - POLICÍA NACIONAL DE BURGOS

BURGOS 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 24 años ha ingresado en prisión preventiva tras ser detenido como presunto autor de los disparos efectuados contra otro, al que hirió en una pierna, durante un ajuste de cuentas registrado en Aranda de Duero (Burgos) por asuntos relacionados con el tráfico de drogas, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Al detenido se le se investiga por los delitos de tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas y delito contra la seguridad vial, después de que el pasado miércoles, 15 de abril, sobre las 19.00 horas, personal de seguridad privada del Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero pusiera en conocimiento de la Policía Nacional la presencia en el servicio de Urgencias de un varón joven que presentaba heridas producidas por un arma de fuego.

Ante ello, efectivos de las Unidades de Seguridad Ciudadana se desplazaban de inmediato al lugar, se entrevistaron con la víctima y recabaron los primeros datos y circunstancias sobre un hecho de esta naturaleza. Dicha información permitía inferir que tanto presunto autor como víctima se conocían previamente y que el primero trasladó en su vehículo al segundo a una zona boscosa y apartada del núcleo urbano de Aranda, donde, en un momento dado, le disparó con un arma de fuego, al parecer un revólver, y le alcanzó en una de sus extremidades inferiores, sin que dichas lesiones conllevara peligro para la vida del lesionado.

A partir de ese instante, y con todas las hipótesis encima de la mesa, en breves horas se logró identificar plenamente al sospechoso y comenzó un dispositivo policial coordinado, con efectivos de Policía Nacional y la colaboración de la Policía Local de Aranda, para tratar de localizar y detener al sospechoso, de 23 años y residente, al igual que su víctima, en dicha localidad burgalesa.

Poco antes de las tres de la mañana del día siguiente, 16 de abril, se lograba su interceptación y detención en el municipio de Gumiel de Izán, mientras circulaba a bordo del vehículo que utilizó como medio para cometer los delitos por los que se le investiga. En el registro de sus pertenencias y del coche que conducía, todo ello intervenido, se encontraron los efectos siguientes: ochenta y cuatro gramos de hachís y 1.205 euros en efectivo.

La investigación policial no se da por terminada y se trabaja para recabar más datos sobre las razones que se encuentran detrás de este violento episodio, así como para encontrar y analizar el arma de fuego con el que se produjeron, al menos, dos disparos.

Durante el registro minucioso del lugar del suceso, la Policía Científica ha recuperado una de las balas disparadas. Además de todo lo anterior, la Policía Local de Aranda de Duero le imputa un delito contra la seguridad vial, puesto que este sujeto conducía sin poseer permiso de conducción en vigor.

Tras ser presentado ante el Tribunal de Instancia-Sección de Instrucción de Aranda de Duero, el detenido ha ingresado en prisión provisional por orden judicial.